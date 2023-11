Sensibilizar, concienciar y educar por el respeto a la naturaleza y el Parque Cabo de Gata- Níjar

Clean Ocean Project Cabo de Gata cumple 13 años como asociación y de su trabajo de concienciación, sensibilización y de educación a los niños/as sobre la importancia de respetar el medio natural, su flora y fauna.

Esta Asociación surgió en 2010 por iniciativa de Gonzalo Cárdenas Sarralde, quien trasladó a Almería la idea de Clean Ocean Project- Proyecto Océano Limpio, quien creó Wim Geirnaert , en Fuertevenrura. “Este belga advirtió que las playas se utilizaban como vertedero, con lavadoras, sofás, incluso coches viejos. Nadie hacía nada para evitarlo y e encargó de limpiar de forma voluntaria las playas del norte de la isla y luego con amigos, de una forma un poco más organizada“ señala en una entrevista a 'Eco del Parque', revista trimestral que edita y reparte, de forma gratuita, la Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, en su último número. Cárdenas conoció Almería cuando trabajó en la revista de windsurf “Fuerza” que se editaba y distribuía en todo el Estado. Le gustó y se ha afincado. Recuerda este donostiarra que el proyecto, del que es coordinador, surgió con una limpieza con el colegio de Cabo de Gata. “Resultó una experiencia muy gratificante y se dieron cuenta de que tenía mucha utilidad y sentido educativo para los niños “ recuerda con orgullo. Desde entonces, ha promovido y organizado cientos de batidas de limpieza. "Los fines de semanas trabajamos con voluntarios y junto a otras asociaciones, una vez al mes. Pero estamos centrados en la chavalería y entre 600 y 900 niños al año hacen una limpieza con nosotros, a través de los colegios“, valora. Y añade: “Cuando un niño o una niña está limpiando una playa y ve que se ha quedado bonita, le llama la atención y eso se le queda para toda la vida en la cabeza. Ha visto todo lo que ha recogido, ha tenido esa experiencia física, no es lo mismo que si lo viera en un vídeo y se interioriza más. Es una actividad muy bonita y divertida; no hay limpieza en la que no te rías“.

Dos son los residuos más recurrentes en las actividades de limpieza de playa que realizan: las toallitas y los restos agrícolas. “Las toallitas están por todo el litoral, especialmente a poniente de Cabo de Gata. Hay millones porque mucha gente ha tomado la costumbre de tirarlas por el retrete en cuanto hay una riada, todos los depósitos donde está el agua almacenada antes de ir a la depuradora, se desbordan por los aliviaderos, van directamente al mar y se dispersan por toda la costa con las corrientes”. Entre las basuras agrícolas destaca “los semilleros de poliestireno, corcho blanco; tubos de goteros negros; bridas; plásticos de invernaderos...”Tiene claro que las basuras más peligrosas, son “ los plásticos. Se convierte en microplásticos que pasan a la cadena alimenticia, terminando en nuestros cuerpos y en los cuerpos de los animales. Con los chavales les insistimos mucho en el tema de reducir el plástico de un solo uso, más que reducir, rechazarlo: las bolsitas de la fruta del supermercado, la bolsa del pan… hay que quitar esta costumbre” sentencia.