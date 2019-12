Solicitan al Ayuntamiento un plan contra la contaminación acústica

Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, colectivo conservacionista incluido dentro de Ecologistas en Acción,ha solicitado al Ayuntamiento de Níjar que, dentro de sus competencias, adopte un plan local contra la contaminación acústica.

Esta Asociación ha hecho esta petición porque “este verano hemos recibido denuncias de ruidos en los núcleos de San José, Las Negras y Agua Amarga” y le asiste el derecho a formularla. Recuerda, así, que , conforme a la Ley que regula las medidas ambientales para reducir la contaminación acústica, “se establece que los ayuntamientos deberán aprobar los instrumentos locales necesarios para reducir las emisiones de contaminación acústica en los núcleos urbanos”.

Este colectivo recoge esta propuesta en el último número de su revista “Eco del Parque”, de tirada trimestral, que ya está presente en los puntos- oficina de información de Las Sirenas, tiendas y otros establecimientos asentados en la comarca de Níjar y por extensión, en el ámbito del Parque Natural.

Sobre la navegación marítima por las playas no urbanas, esta Asociación ha registrado peticiones ante Capitanía General del Ministerio de Fomento; Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Níjar “para que establezcan un plan de regulación del tráfico marítimo en las playas no urbanas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y evitar masificaciones de embarcaciones de recreo que fondean en playas no aptas para este tipo de embarcaciones, debido a que el Bando de Capitanía General no regula estas cuestiones”.

Con respecto al Cortijo del Fraile, en estado de abandono, Amigos del Parque Natural persisten en su intento de lograr su rehabilitación y ha vuelto a presentar una propuesta de convenio interadministrativo de colaboración entre Ayuntamiento de Níjar, Diputación Provincial de Almería y Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico”.

Su objetivo es que estas instituciones “realicen un convenio de gestión cultural-social del inmueble protegido, ya que la iniciativa privada no ha sido capaz de adoptar las medidas necesarias para ponerlo en valor y esta situación supone una vulneración sistemática de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía”, según recogen en la última entrega de su publicación.