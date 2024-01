Retiran del mar una embarcación varada en la Isleta del Moro

La Capitanía Marítima de Almería, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha dirigido los trabajos destinados a reflotar y retirar del mar la embarcación Punta Corno, varada en la Isleta del Moro desde el pasado mes diciembre de 2023.

La Capitanía requirió al armador dos días después de quedar varada para que adoptase las medidas necesarias para evitar cualquier posible contaminación y procediese a la retirada de la embarcación. El armador no atendió el requerimiento y, en vista de los riesgos asociados de contaminación y seguridad en la navegación, Capitanía ordenó a los servicios de Salvamento Marítimo la operación de reflotamiento y retirada del mar, que se ha llevado a cabo en dos fases: por un lado, el 11 de enero se retiraron los elementos desprendidos y se llevó a cabo el reflotamiento de la embarcación, que estaba semi hundida.Por otro lado, el día 12, con la grúa facilitada por el Ayuntamiento de Níjar, se procedió al izado y puesta segura de la embarcación en tierra. De acuerdo con la normativa vigente, será el armador quien se haga cargo de los costes de toda esta operación.

Este operación se viene a sumar a la que realizó el Ayuntamiento de Níjar, atendiendo una denuncia del presidente de la Asociación de Vecinos de la Isleta del Moro, cuando procedió al desalojo de un barco pesquero que embarrancó en octubre de 2023 con migrantes a bordo en el varadero de esta barriada costera e hizo lo propio con otra embarcación en la playa de Los Escullos, donde llevaba cuatro años abandonada.

El consistorio nijareño intervino a pesar de no ser una competencia municipal sino exclusiva de la administración estatal. El barco pesquero empleado en la inmigración irregular estaba abandonado desde el 18 de Octubre en el varadero de levante de la Isleta del Moro “justo encima de una zona de posidonia y fauna marítima, con un riesgo real e inminente de contaminación por pérdida de aceite, gasoil, despedazamiento por estar expuesto al oleaje y el viento”, según señaló Eugenio Martín García, presidente de la Asociación de Vecinos de la Isleta del Moro, en una solicitud de retirada enviada al Ayuntamiento de Níjar .

Este barco suponía un “riesgo para la población por su fácil acceso desde la playa, con el riesgo de caídas , juego con los mandos y piezas del barco -motores, depósitos gasoil, redes- y tenía inutilizado el varadero de la isleta, impidiendo el acceso y la salida de embarcaciones tanto profesionales como deportivas y no pertenecía a ningún patrón de la zona ni particular conocido. No tenía dueño ni ninguna identificación ni matricula”, advertía la denuncia vecinal.