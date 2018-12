La IV Ultramaraton 'Costa Almería' recorta 9 kilómetros su recorrido

El recorrido de la cuarta edición de la Ultramaraton ‘ Costa de Almería’, que se celebra durante el día de hoy, ha sido recortado y pasa de una longitud inicial de 84,3 kilómetros a 75,2 kms en la opción de mayor distancia de las tres posibles que conforman el programa de esta prueba de resistencia que discurre por el Parque Natural de Cabo de Gata- Nijar, con salida desde tres pedanías nijareñas diferentes.

Las instrucciones de la Dirección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar están en el origen de esta reducción, que afecta al Barranco de la Granatilla, en Rodalquilar, y al sendero Requena en su cara Norte , en La Isleta del Moro. “Nos vemos obligados a eliminar por un lado 6 kilómetros en la zona de La Granatilla y subida al Alto de Hortichuelas, ganando a cambio el sendero del Cinto en su variante larga y por otro lado, los 3 kms del descenso del sendero Requena (cara Norte), debiendo hacerlo por la pista de tierra de El Paraíso”, han explicado desde las redes sociales de la organización.

“Tenemos obligación de atenernos en todo momento a las instrucciones del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar. Transitamos por zona protegida y como organizadores debemos velar en todo momento por la seguridad ambiental del evento”, añaden estas mismos promotores. Estas fuentes están persuadidas que, no obstante, la modificación sobrevenida no afecta a la espectacularidad del recorrido”. El recorte no afecta las distancias maratón y trail, pruebas que quedan inalteradas.

Como en ediciones anteriores, la prueba cuenta con tres distancias, con una con salida en una pedanía diferente de Níjar, aunque todas finalizan en el Palacio de Congresos de El Toyo. Así, los participantes de ultramaratón, toman al salida desde Aguamarga a las 07:00 horas. Los de la maratón recorrerán 43,7 kilómetros desde La Isleta del Moro hasta El Toyo y los inscritos en la carrera de trail han de completar un recorrido de 32 kilómetros, con salida desde San José. La prueba tiene un desnivel acumulado de 3.600 metros, que demuestra su alto nivel de exigencia.

La convocatoria, última prueba del calendario de ’Almería Activa 2018’, que promueve la Diputación de Almería, ha despertado una gran expectación y más del 70 % de los corredores participantes acuden desde fuera de Almería y otro 12% viene de otros países como Rusia, Rumanía, Francia, Colombia, Perú, Ecuador, Irlanda, Dinamarca o Reino Unido, entre otros. Desde el Club Aqueatacamos, organizador del evento, tienen claro que es “una de las pruebas más bonitas del panorama nacional y la referencia es que cada vez vienen más participantes de fuera” valoran.