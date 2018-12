La Villa de Níjar se incorpora a los Pueblos Más Bonitos de España

“Hoy es un día de fiesta en muchas regiones de España, once nuevos municipios reciben el premio a toda una vida de cuidado, amor y buen trabajo realizado por parte de sus vecinos e instituciones, en muchos casos por varias generaciones, que supieron dejar un legado que se ha ido recogiendo con amor por sus descendientes. Un día de orgullo, pero también un día con una gran responsabilidad para el futuro. Estos once nuevos pueblos se han comprometido a mantener y mejorar día a día, su belleza arquitectónica, su patrimonio cultural, sus tradiciones y su entorno natural”, según ha afirmado Francisco Mestre, presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.

La Villa de Níjar ha cumplido con los requisitos que establece la organización para formar parte de la red, que se inicia con la petición del pleno municipal o junta de gobierno, y que este año han solicitado numerosos municipios. Según el presidente de esta Asociación. Francisco Mestre, “este año se han recibido numerosas peticiones para entrar en la red y que los once que se han presentado hoy son los que han conseguido la nota más alta cumpliendo las características que se requieren para ser miembro”.

Bagergue, primer pueblo catalán de la Asociación

Bagergue, el municioio más alto del Valle de Arán con 1.419 metros de altitud, es el nombre de la primera localidad catalana que se incorpora a esta Asociación. “Estamos muy contentos de que por fin una localidad catalana forme parte de esta asociación española. Yo soy catalán y somos conscientes de los problemas políticos que hay ahora allí. Pero nosotros lo tenemos muy claro, la asociación lleva España en el nombre y es lo que somos”, ha declarado Francisco Mestre. El presidente de esta Asociación ha destapado que hay varias localidades que hans mido apercibidas y han recibido un aviso por no cumplir los requisitos de conservación de la asociación, como por ejemplo no prohibir el aparcamiento de vehículos en el centro urbano o no cumplir los mínimos de señalización.