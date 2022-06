La Villa de Níjar apuesta por el amor en la celebración de “La Noche Romántica”

Cientos de vecinos y visitantes se sumaron el pasado sábado a la celebración del amor durante “La Noche Romántica” en la Villa de Níjar, que organiza la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Así, La Glorieta fue ese escenario perfecto con la iglesia de la Anunciación y la casa Consistorial como testigos del beso simultáneo al que Níjar se volvió a unir por tercer año y en la que participaban más de 300 pueblos de España, Francia, Italia, Bélgica y Alemania. Tampoco faltó la esmerada decoración y el Rincón del Amor donde parejas, familias y amigos se fotografiaron para inmortalizar el momento.

La concejala de Cultura y diputada provincial, Yolanda Lozano, fue la encargada de presentar este acto y destacó que “desde 2019, año en el que Níjar se unió a los Pueblos más Bonitos de España, nos hemos sumado a esta actividad, que ha cumplido seis años, y en la que no sólo se ensalza el amor si no que se pone en valor a todas esas localidades que han sabido mantener su tradición, el patrimonio y sus monumentos, convirtiéndose en un lugar ideal para visitar y celebrar el amor”. “Cada año hemos comprobado como el pertenecer a este club de los mejores ha contribuido a sumar, a dar visibilidad a nuestro pueblo y nos ha permitido mostrar todo aquello de lo que podemos sentirnos muy orgullosos, por lo que tengo que resaltar esta experiencia positiva” concluyó.

La Noche Romántica, que comenzaba a las diez y media de la noche, aunque desde mucho antes ya se podía ver como los asistentes paseaban por la Villa, contó con la actuación musical del grupo The 4 Stations y su tributo a Il Divo. Además interpretaron diferentes temas que tienen como protagonista al amor y tan conocidos como My Way o No llores por mí Argentina.

Tambien en Mojácar y Lucainena

Esta celebración también tuvo lugar en otros pueblos de la provincia que pertenecen a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España como es el caso del Mojácar y Lucainena de las Torres. En el caso del primero, éste se convirtió en epicentro comarcal del amor donde las parejas pudieron inmortalizar sus sentimientos en especiales photocall románticos. En cualquier esquina se respiraba dulzura y es que las plazas del pueblo se convirtieron en improvisadas salas de conciertos con música romántica, al aire libre, en las que había también mimos y todo tipo de actuaciones para grandes y pequeños.