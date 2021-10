La Volcánica 2021 abre el plazo de inscripción hasta el 26 de noviembre

La Volcánica, prueba de mountain bike del calendario provincial, que discurre por el Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, con salida y meta en San José, abrió el pasado día 1 de este mes sus inscripciones. El plazo finalizará el día 26 de noviembre, dos días antes de su celebración. El número de plazas es de 300, número que fija a la directora conservadora de este espacio natural protegido para todas las pruebas.

Las inscripciones se gestionan a través de la web www.volcanicamtb.com, con un importe de 35 euros. Los participantes no federados en el momento de formalizar su inscripción deberán pagar la licencia de un día de la Federación Andaluza de Ciclismo, por un importe de 10 euros. La inscripción incluye la participación en la prueba; avituallamientos sólidos y líquidos, intermedio y final; asistencia mecánica y camiseta técnica conmemorativo.

Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser utilizadas por otra persona diferente de la inscrita. No es posible la sustitución de un participante por otro, excepto por causa grave justificada enviando un correo a la organización antes del 15 de noviembre. El plazo máximo para devolver la inscripciones es el 1 de Noviembre.

Esta prueba ciclo deportiva es de las reguladas en el artículo 9 del Reglamento de Cicloturismo-Ciclismo para todos de la RFEC, dentro del marco de una especialidad ciclista que concibe este deporte como un ejercicio físico con fines de ocio y turístico o culturales, excluyendo la competición. Todos los participantes deben encontrarse en buena forma física y de salud y será absoluta responsabilidad de todos los participantes las consecuencias que sobre su propia salud puedan derivarse de su participación en la prueba.

El recorrido de la carrera es de 62 kilómetros, con un desnivel positivo de unos 1.100 metros, y discurre por pistas, caminos y senderos en el interior del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar. Al tratarse de un espacio protegido no está permitido el arrojar basura, desperdicios o deshechos durante la prueba, incluso en las localidades de paso de la etapa. Se incluye pero no se limita sólo a tirar bidones o botellas de agua, envoltorios de comida, partes de las bicicletas y cualquier otro resto orgánico o no, fuera de los contenedores determinados para residuos en los puntos de avituallamiento.

El uso del casco será obligatoria La organización tiene previstos dos puntos de avituallamiento intermedios y uno final, situados aproximadamente en los kms 15, 30, 43, 51 y meta. Proveerá comida y bebida suficiente en los puntos oficiales de avituallamiento.