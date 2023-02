La XIV Eco Trail abre el 5 de marzo el calendario de pruebas en el Parque Natural Cabo Gata- Níjar

Níjar es tierra de rodajes, pero también de pruebas deportivas. Desde el mountain bike o e ltriatlón a la carrera de ultrafondo e incluso una nocturna, este espacio protegido cede la belleza de sus paisajes volcánicos y la dureza de sus recorridos al mundo del deporte durante todo el año hasta completar un docena de convocatorias, a una media de una cita mensual.

Así, la decimocuarta edición del Eco Trail Cabo de Gata-Níjar abrirá el próximo domingo 5 de marzo este listado de pruebas que finalizará con la Ultra Maratón Costa de Almería, que abre su inscripción el próximo 16 de abril y se disputara el 3 de diciembre, y la San Silvestre de Níjar, del 22 de diciembre.

El XIV Trail tiene su salida a las 08;30 horas en la categoría senderista y a las 10:00 horas en la de runner, desde el Centro Social Carmen de Burgos, de Rodalquilar, y su llegada estará en el paseo marítimo de San José después 29,2 Km en el corazón del Parque Natural Cabo de Gata -Nijar.

Se disputará sobre pista y senderos de tierra, acumulando un desnivel positivo y negativo, de unos 350 metros. Pueden participar las personas que lo deseen, mayores de 18 años, hasta un cupo de 350 participantes por riguroso orden de inscripción, 150 en categoría senderista/caminante, y 200 en runner/corredor.

Esta singular carrera se volverá a disputar sin balizamiento previo lo que le añade un aliciente más. El recorrido, como ya ocurrió el año pasado, no estará señalizado por motivos medio ambientales y el participante tendrá que guiarse por el track proporcionado por la organización que podrá descargarse en los distintos formatos, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos.

La presente edición se disputará, de nuevo, en versión eco y quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, no lleve su dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la organización.

El evento está organizado por el Club Deportivo Aqueatacamos, con la colaboración del Ayuntamiento de Níjar. El tiempo máximo para completar el recorrido es de cinco horas. Habrá seis puntos de avituallamiento, líquido y sólido, sin incluir el de final de meta. Habrá trofeos para los tres primeros en todas las categorías, masculina y femenina.