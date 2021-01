El casco antiguo de Níjar contará con una sala expositiva de artes y oficios

“Julio o agosto si la pandemia lo permite”. Este es el horizonte que maneja la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de la Villa de Níjar para abrir al público las puertas de la sala expositiva de artes y oficios, según ha adelantado Antoni Boyer Moncloa, presidente de los 200 vecinos que integra este movimiento asociativo formado en 2017, a Diario de Almería.

El museillo, acepción que estos residentes han asignado para identificar la futura Casa del Artesano de Níjar, se localizará en frente de la Casa Parroquial de la Villa, en pleno Casco Antiguo, en un pequeño local de “ unos 120 metros cuadrados en plantas que no contiene pasillos” explica Toni Boyer, quien ha afincado su residencia en la Villa en la compañía de su mujer tras jubilarse después de 33 años como agente de la Policía Local de Olot.

El local, un bajo en estado ruinoso ubicado en la Plaza Granero, ha sido objeto de una amplia remodelación para ajustarse a su nuevo uso. “ Se ha empleado bastante dinero en su reforma, que hemos sacado de rifas, donativos de empresas y comercios, y de las cuotas de los socios” comenta Boyer Moncloa. El Ayuntamiento nijareño también ha colaborado con una aportación económica.

“Se van a dar clases didácticas de alfarería sino también de otros oficios antiguos. Albergará exposiciones permanentes de jarapas, esparto y cerámica. También se realizarán demostraciones de arte textil y nos hemos hecho con un telar muy grande” destapa este mismo interlocutor.

El objetivo que guía la rehabilitación de este local es el de convertirlo en “ un museo que tenga vida”. La exposición de material que antaño se empleó en las tareas del campo e incluso una exposición fotográfica con imágenes antiguas, de un alto valor sentimental y documental, responden también a este mismo cometido de sumar motivos para la visita de turistas y particulares.

“La pretensión inicial es que esta sala expositiva esté abierta durante todo el año y se puede sufragar con los pequeños donativos de quienes nos visiten” adelanta Boyer a este periódico.

La localización del local no ha resultado sencilla y se ha prolongado “durante dos años y medio”. La idea originaria de esta iniciativa no tardó tanto y se activó con la creación en julio de 2017 de esta Asociación Vecinal que recogió el testigo de otra anterior. “A los nueve meses de constituirnos como asociación vecinal le planteamos al Ayuntamiento el proyecto de crear una Escuela de Artes y Oficios. Las autoridades municipales nos dieron su aprobación, pero como quiera que la cosa no avanzaba después de mucho insistir, convenimos que debíamos hacerlo desde la propia Asociación”, explica su presidente.

La Asociación nació con la intención de “reivindicar y exigir mejoras para la localidad y reactivar la actividad turística” y su presidente deja claro que este proyecto “ es de los vecinos y está alejado de la tentación de ningún partido” puntualiza. Con todo, el presidente adelanta su intención de reunirse con partidos políticos municipales “para que conozcan nuestros proyectos”.