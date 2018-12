La carrera popular Cortijo del Fraile, de Níjar, completa las 350 plazas de participación

El Club Deportivo Paunic Team ha cubierto ya las 350 plazas, cupo límite, de la sexta edición de la carrera popular “Cortijo del Fraile”, que se correrá este domingo sobre el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar bajo su organización. El recorrido transcurre por pista en las inmediaciones del Cortijo del Fraile.

La prueba comenzará a las 10:00 horas. La salida y meta estarán situadas en el espacio acondicionado en las inmediaciones del Cortijo del Fraile. Tiene un carácter exclusivamente popular y está dirigida especialmente a aquellos/as corredores/as, deportistas y ciudadanos en general que desean tomar parte en una actividad deportiva controlada, que se adapte a sus capacidades físicas.

Se desarrollará sobre una distancia de 5 kilómetros, sin carácter competitivo, y otro recorrido de 11 kms, con carácter competitivo. El coste de inscripción ha sido de 8 euros para la distancia de 5 km no competitiva y de 8 euros para federados y 10 euros para no federados en la prueba de 11.000 metros.

Los organizadores han establecido un total de seis categorías desde sub 20, para atletas entre 16 y 20 años, senior, entre 21 y 34 años y cuatro de veteranos, la última de 60 años, con premios para los tres primeros de cada uno, tanto en hombres como mujeres. En la carrera de 5 kms, se concederán premios a los tres primeros, masculino y femenino, hasta 34 años. Y en la general, los tres primeros desde 35 años en adelantes serán premiados.

La entrega de dorsales se efectuará este sábado en calle Estadio, 38, Introsof Tecnología Informática, desde las 17:00 a 20:00 horas y el mismo día de la prueba, desde las 08:30 horas hasta las 09:30 horas en la misma zona de salida.

La carrera quedará cerrada al paso por el kilómetro 6 aproximadamente, donde se ubicará el avituallamiento líquido a las 10:40 horas, siendo el cierre de meta a la 12:00 horas. Cuando un participante sobrepase el tiempo previsto de cierre, será superado por el vehículo que indica el final de la carrera, por lo que deberá abandonar la prueba. En caso de continuar será bajo su exclusiva responsabilidad y deberá cumplir las normas y señales de circulación, siendo considerado un usuario más de la vía. Los tiempos son muy asequibles para cualquier condición y edad.

Los servicios médicos estarán ubicados en la zona de salida / meta, donde se dispondrán de una ambulancia dotada de desfibrilador semiautomático y material primeros auxilios. La organización dispondrá de un servicio de guardarropa. No llevar el chip debidamente puesto en el dorsal durante la carrera es uno de los motivos de descalificación.

También lo es no realizar el recorrido completo o no pasar por alguno de los controles establecidos; no llevar el dorsal o no llevarlo visible en el pecho sin manipular ni doblar, participar con un dorsal asignado a otro corredor; utilizar un dorsal no autorizado por la Organización; no entrar en meta sin dorsal visible e inscribirse con datos falsos.