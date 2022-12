Dos centenares de migrantes se identifican como moradores del poblado de Walili en Níjar

El expediente del desalojo en el poblado chabolista de Walili, también conocido como Los Nietos, no entró en el orden del día de la sesión plenaria de la Corporación Municipal de Níjar de este viernes y toco esta problemática de forma tangencial con la aprobación de dos programas de empleo de carácter temporal, sobre información, asesoramiento y atención integral a la población inmigrante y otro de acogida e inclusión social de inmigrantes en núcleos de asentamientos chabolistas.

Finalizada la sesión la alcaldesa Esperanza Pérez le dio la palabra a Miguel Carmona, en representación de los migrantes de Walili y del SOC-SAT ( Sindicato de Obreros del Campo), en aplicación del artículo 112 del Reglamento Interno de Sesiones Plenaria del Ayuntamiento de Níjar. “Queremos ser la solución y no el problema y ofrecemos una mesa de diálogo sobre vivienda porque esto es un atentado contra los derechos humanos y la clase trabajadora, que no podemos aceptar, y es más grande de lo que podemos pensar, ya que actualmente hay 60 asentamientos pequeñitos”.

La primera edil, finalizado el turno de cinco minutos del representante vecinal , explicó que el Ayuntamiento de Nijar ha abierto un expediente inicial “ donde están identificados y notificados los moradores de Walili -en un margen de la carretera a San José- y las chabolas”. Un total de 200 personas se han identificado y reúnen los requisitos para poder optar a uno de los alojamientos alternativos en construcción, en un número de 62, en la barriada de Los Grillos, con una calidad aceptable y cuyo proyecto ha sido premiado por la Unión Europea”. “El expediente está abierto y ha sido publicado en el BOE, pero hay mucho ruido mediático. Todo aquel que tenga la condición de morador de este poblado puede solicitarlo y tendrá una solución, pero este asentamiento como el resto hay que erradicarlos y tienen que ir fuera porque no reúnen las condiciones adecuadas”, declaró.

"Hay un desalojo, sí, en Walili; un desalojo con un procedimiento iniciado", ha reconocido la alcaldesa quien ha insistido en que el expediente iniciado al respecto hace al menos "tres meses" se ha establecido una identificación de las chabolas y sus moradores, quienes están "notificados" de los que pasos seguidos. "Si hay alguien que considera que es morador y no está recogido en ese listado, que lo acredite", ha añadido la primer edil, quien ha puntualizado que durante este tiempo no se han producido nuevas altas.

El Ayuntamiento de Níjar ha precisado además en una nota que este proceso "no tiene marcha atrás", de modo que quienes formen parte del censo elaborado sobre el asentamiento chabolista podrán optar a estas soluciones aunque con carácter "temporal" y solo "si desarrollan su trabajo en la comarca de Níjar".

La regidora ha criticado que se haya tratado de dar "confusión" y "liar lo que no es" por parte de determinados sectores a la hora de aconsejar a los moradores del asentamiento sobre si deben o no ser notificados del desalojo. "Todos sabemos que con una publicación se resuelve ese tema", ha atajado la alcaldesa, quien ha recordado que los afectados "solo tiene que hacer una cosa, que es desplazarse a servicios sociales" para poder solicitar "voluntariamente" una alternativa habitacional.

Pérez Felices, quien también ha rechazado "entrar en presiones de traer aquí un efecto llamada" en relación a quienes pudiera pudieran acreditar su condición de morador en el asentamiento, ha insistido en que el expediente de desalojo "está abierto para cualquier persona que quiera venir a verlo y puede denunciar cualquier atrocidad que contemple, pero no hay ninguna. Hay mucho ruido mediático porque no nos interesa leer, no nos interesa la realidad y no nos interesa solucionar verdaderamente el problema", ha dicho.

"Quien tenga la condición de morador en el asentamiento del Walili tiene una solución alternativa y no lo está diciendo alguien que opine, sino alguien que ejerce una competencia desde una administración publica", ha recalcado la alcaldesa, quien ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con proyectos respaldados por la Universidad de Granada y la Universidad de Almería con soluciones "a corto, medio y largo plazo, y también con intervención social" para acabar con el chabolismo. Con ello, ha apelado al "consenso social" del que parten las acciones tras abordar esta cuestión con "empresas" de la agricultura y "las ONG que trabajan en el territorio" y "no con las que vinieron ayer ni las que han aparecido a última hora", dado que en la localidad se lleva "20 años mirando hacia otro lado" en relación a la inmigración, según Pérez Felices.

Del mismo modo, ha apelado al "consenso" existente entre todas las administraciones, incluidas la central y la autonómica, para efectuar los proyectos planteados a través de las universidades andaluzas, uno de los cuales cuenta con 1,6 millones de euros para 67 viviendas temporales en régimen de alquiler mientras que otro plantea una promoción de viviendas "con una calidad ambiental bastante aceptable" y que, según ha dicho, ha sido premiado por la UE.

"¿Por qué el tema de la inmigración está abandonado y mirado hacia otro lado? Porque me lo he encontrado en todos los pasos que he dado. Porque hay polarización social y grupos radicales que mienten, que engañan a la población y generan enfrentamiento y faltan a la verdad, y de ahí se aprovecha para polarizar. Esto lo hemos vivido todos", ha dicho la alcaldesa ante las críticas recibidas a la hora de poner en marcha planes ligados a la inmigración en el municipio.