El concurso de cortos ‘Igualdad sin tomas falsas’ abre su tercera edición

El Ayuntamiento de Nijar ha convocado la tercera edición del certamen de cortometrajes ‘Igualdad sin tomas falsas’, en una indisimulada apuesta por el fomento de la creatividad y la concienciación sobre la igualdad de género entre los más jóvenes del municipio. El concurso está abierto a alumnos de 3º y 4º de ESO y de Bachillerato de los Institutos de San Isidro, Campohermoso y Villa de Níjar.

Los trabajos, de un máximo de 5 minutos, podrán presentarse en cualquier formato de vídeo legible hasta el próximo 15 de noviembre. Los alumnos deben participar en grupos de un mínimo de 3 personas y un máximo de 10, siendo ellos los responsables de la realización, producción, guión y dirección de los cortos.

El jurado valorará la realización, así como también el mensaje que se transmita. La entrega de premios se realizará el 29 de noviembre en una gala a la que podrán asistir los alumnos con familiares y amigos, y también sus profesores. Se otorgará un primer y segundo premio, así como premios especiales para mejor actor, actriz, director, producción y guión.

La edil del Área Municipal de Juventud, Ainoha Salmerón, ha visitado estos tres centros educativos, para explicar las bases de esta edición e invitar a los alumnos a su participación. “El objetivo es incentivar la participación, a la vez que sensibilizar y dar visibilidad a los problemas en los que pueden encontrarse los jóvenes en la sociedad, buscando alternativas y posibles soluciones”, explica Salmerón

. El Área de Juventud trabaja en esta materia con el Centro Municipal de Información a la Mujer de Níjar, servicio dependiente del Área Municipal de Bienestar Social. “En las diferentes charlas hemos abordado temas tan importantes como la igualdad y la no violencia en los espacios de ocio nocturno o los estereotipos asociados a los hombres y mujeres que tanto repercuten en la desigualdad de trato, o la invisibilización del papel de la mujer” recuerda Ainoha Salmerón.

El trabajo titulado “El último pétalo”, dirigido, producido e interpretado por alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Campos de Níjar, fue el cortometraje ganador del primer premio de la segunda edición, de 2018, mientras que el segundo premio fue para el IES Villa de Níjar con el corto titulado “Marcada”.

I Got You (Te Tengo), rodado en inglés por alumnos de 3º y 4º de Educación Secundario Obligatoria SO de Níjar, fue el cortometraje que logró el primer premio de la primera edición de 2017. El segundo premio fue para la obra “Hacia atrás”. Este trabajo lanzó el mensaje de que “la humanidad no puede seguir viviendo a crédito de los recursos naturales”, y lo hizo con una original realización y vestuario.

El Ayuntamiento de Níjar reconoció con distinciones el papel de los profesores de los tres institutos participante y agradeció la participación de Germán Miranda, Tamara Valor e Inma García como jurados la segunda edición de este Concurso de Cortos de la Comarca de Níjar.