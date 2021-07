Culminada la actualización de las tres piscinas municipales de Níjar

El Ayuntamiento de Níjar ha llevado a cabo una notable actualización de las piscinas municipales, tres, que se encuentran situadas en las principales poblaciones de interior del término municipal: Villa de Níjar, Campohermoso y San Isidro. Lo ha hecho gracias a una inversión que sólo en obras ha supuesto un desembolso de 45.000 euros, según trasladaron ayer fuentes municipales.

Las piscinas cuentan con zona ajardinada y dan servicio no sólo a los vecinos durante las horas de ocio, sino que por las mañanas son el campo de trabajo de las escuelas de verano que organizan cursos de natación y otras actividades destinadas a los menores y con las que el Consistorio presta ayuda a la conciliación familiar.

Durante una visita a las diferentes instalaciones para supervisar el final de las obras junto a la concejala responsable del área, la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, pudo comprobar el estado de las instalaciones y el funcionamiento de los servicios que se prestan por los diferentes concesionarios de estas áreas recreativas.

“Hay que tener en cuenta que durante la pandemia han permanecido cerradas y ello ha provocado un deterioro distinto que había que solucionar. Tampoco teníamos muy claro cómo se iba a desarrollar la desescalada, así que si bien es cierto que hemos apurado hasta el final el periodo de actuación, tampoco queríamos abrirlas hasta tener la certeza de que la situación sanitaria general era lo suficientemente clara como para garantizar la apertura”, afirma la regidora.

Las piscinas municipales de Níjar cumplen la función de complejos deportivos municipales. Así, en el caso de San Isidro, además de la zona de agua y solárium, se cuenta con pistas de pádel, tenis, fútbol, vestuarios y área de terraza-bar. “Cuando se habla de Níjar, desde el exterior se visualizan mentalmente los pueblos de la costa, las playas reconocidas por todos o las calas idílicas, pero no podemos olvidar que somos uno de los territorios más extensos de España, el de mayor término municipal de Almería, y ello conlleva que tengamos que generar distintos modelos de atención”, afirma.

Una acción retrasada por la incertidumbre Covid

“Para los vecinos de Campohermoso, San Isidro o la Villa, la playa no está tan cerca como para ir todos los días, así que mientras en un pueblo se tiene una piscina, nosotros tenemos que tener activas tres. A partir de ahí puedo comprender las molestias de no estar abiertas en las fechas exactas que cada uno quiere, pero no podemos olvidar precisamente que no tenemos una piscina para todo el municipio, sino tres, de considerables dimensiones y dotadas de todos los servicios”, considera la alcaldesa, quien añade que “siempre habrá quejas y el ruido de los negacionistas que todo lo ven fatal e insuficiente, eso lo tenemos claro quienes nos dedicamos a la gestión, pero precisamente en Níjar podemos llorar por un solo ojo”.

El plan de acción para la puesta a punto de las piscinas municipales se puso en marcha durante abril con los expedientes de contratación que deben respaldar toda actuación en instalaciones públicas. Los tiempos de ejecución han sido ajustados a los avances en la desescalada de la pandemia, con el fin de no crear falsas expectativas hasta que se tuvo la certeza de que, como es el caso, pueden permanecer abiertas sin riesgo para los visitantes. El uso de las mascarillas en las zonas comunes sigue siendo obligatorio.