“Se debiera fomentar más el acceso a las playas del Parque en transporte público”

El control de acceso de vehículos a motor a las playas de Poniente de San José- calas de Genoveses, Barronal, Mónsul, Media Luna y Cala Carbón- genera un beneficio neto que supera los 250.000 euros durante los 107 días que dura la concesión del servicio integral de control de acceso de vehículos a motor, según un estudio realizado por la Dirección del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y publica la Asociación ecologista Amigos del Parque en el último número de su revista ‘Eco del Parque’ correspondiente a este verano.

Durante el verano de 2021, entraron casi 62.000 automóviles a estas calas tras abonar. El número de usuarios que utiliza el servicio de autobuses es “muy inferior al que lo hace a través de su automóvil”.

El control de la barrera y el cobro de los viajes en vehículos particulares lo gestiona la empresa Grupo Playas y Cortijos, y el de autobuses lo realiza el Consorcio de Transportes. La Junta saca a concurso mediante un procedimiento negociado sin publicidad con la empresa Torres y González Díaz S.L., a la que se adjudica el control de acceso a las playas, entre otras funciones, por ser la entidad propietaria de los terrenos que bordean por completo las playas de Genoveses y del Barronal, toda vez que es colindante a los cuatro vientos de la superficie adyacente a la playa de Mónsul, propiedad esta de la Junta.

“Desde Amigos del Parque Natural creen que “habría que fomentar más el acceso a las playas a través del transporte público, mejorando los autobuses, la periodicidad y abaratando el precio. Utilizando vehículos más pequeños y con espacio para permitir el traslado de sillas y utensilios de playa. Y si los autobuses fueran eléctricos, el nivel de contaminación se reduciría y estaría más en consonancia con la filosofía que debe regir un espacio natural”.

Estas medidas, según Amigos del Parque, lograrían invertir la situación actual de una gran diferencia entre el número de personas que acceden a las playas en automóviles privados y los que lo hacen en autobuses públicos. El objetivo, además, es evitar las grandes cortinas de polvo que la mayoría de los vehículos que recorren el camino generan al no atender los límites de velocidad de 20 km por hora establecidos. Al no existir controles de velocidad, por la mala señalización de la zona y por la falta de información que explique que el polvo que se levanta termina cubriendo la sensible vegetación, poniendo en grave peligro su subsistencia, los usuarios incumplen sistemáticamente esos límites de velocidad”.

A juicio de esta asociación conservacionista, “el gran beneficio económico que este servicio genera debería redundar en el espacio natural y no en el bolsillo de empresas particulares que consiguen la concesión a un coste muy inferior a la ganancia obtenida. Además, también supone un contrasentido que la empresa que está intentando desarrollar un hotel en las Chiqueras de Genoveses, y al que se opone Amigos del Parque con el respaldo de más de 200.000 firmas a través de la plataforma change.org, sea la misma que cada año se hace con la rentable concesión del servicio de acceso a las playas a Poniente de San José” valoran en el número 22 de esta publicación gratuita y trimestral, que se reparte por distintos puntos del Parque Natural.