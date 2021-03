La hoja de ruta en la erradicación de los poblados de chabolas de Níjar se activa

La Corporación Municipal de Níjar, reunida en sesión ordinaria en la mañana de ayer, aprobó el proyecto de dotaciones habitacionales para trabajadores temporeros de explotaciones agrícolas del campo de Níjar. La decisión salió adelante con los votos de PSOE (11), PP (5, faltó uno de sus ediles) y Adelante Níjar (1), y los votos en contra de los tres representantes de Vox.

El acuerdo se constituye como la hoja de ruta que se pretende conduzca a la erradicación de los asentamientos de infravivienda existentes en el término municipal. La Fundación Cepaím contabilizó en 2018 un total de 70 asentamientos chabolistas e infraviviendas, en los que residían unas 3.000 personas.

La propuesta parte de las conclusiones del trabajo realizado por la Universidad de Granada, por encargo del Ayuntamiento de Níjar, y goza del apoyo institucional, Tercer Sector- media docena de organizaciones no gubernamentales-, de una decena de empresas del sector hortofrutícolas de la comarca nijareña, y de la entidad crediticia Cajamar.

La sesión se abrió con la intervención de Juan Colomina, consejero delegado de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), que agrupa a 83 empresas, apoyando esta iniciativa. “Los asentamientos perjudica nuestra imagen de cara al mercado europeo, muy sensibilizado, y con la presión que recibimos de Marruecos”, señaló.

La aprobación del estudio de la Universidad de Granada, con su propuestas sobre este materia, tuvo su continuidad en el siguiente punto del orden del día d la sesión plenaria, con el debate y posterior votación del proyecto piloto para la puesta en marcha experimental de estas soluciones habitacionales. La votación arrojó un saldo de 11 votos afirmativos, los del equipo municipal socialista, en tanto que Partido Popular, Vox y Adelante Nijar se posicionaron en contra del mismo.

El PP justificó su negativa señalando que “ se trata de una declaración de intenciones y no un proyecto, y solo se busca la noticia”. La opinión de Adelante Níjar sobre las soluciones habitaciones de los temporeros agrícolas pasa “por la construcción de viviendas sociales o el alquiler social”, según señaló su única representante Tamara Ferrer.

Vox esgrimió los argumentos de que los emigrantes de estos asentamientos chabolistas “no son temporeros porque viven aquí durante todo el año y son ilegales. Este proyecto es una chapuza y no una solución, y no va a conseguir vaciar las chabolas”, pronosticó José Jerez, portavoz de esta formación.

Esperanza Pérez, alcaldesa de Níjar, opinó que el fenómeno de los asentamientos chabolistas es “ una multiplicación de problemas que afecta a la imagen del municipio, su economía y a las personas que allí viven”. La primera edil aseguró que existe “financiación pública para abordar este recorrido de colaboración entre instituciones con instrumentos legales, desde la cogobernanza, y con el consenso del tercer sector- ONGs-, empresarios e instituciones, y también de Cajamar”, valoró antes de asegurar que “ en esta situaciónno hay culpables”.