El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Níjar ha dado cuenta al pleno de la corporación de la relación de gastos que han sido afrontados desde el consistorio para atender las demandas surgidas durante la pandemia. La factura del Covid19, hasta la fecha, supera el millón de euros, y en este importe no se incluyen los gastos relacionados con la subvención de la Junta de Andalucía de 700.000 euros que obligadamente sólo podía aplicarse a la actuación en el entorno de asentamientos chabolistas.

En la relación de contratos figuran desde la limpieza y acondicionamiento de zonas verdes, con una dotación de 106.000 euros, más de 70.000 en alimentación para vecinos de la localidad que sufrieron con especial virulencia los efectos económicos del confinamiento, una cantidad similar en la desinfección de parques infantiles o el tratamiento especial al que fueron sometidos los contenedores de residuos durante las distintas fases del estado de alarma.

"Hemos podido responder con agilidad por el hecho de que el Ayuntamiento de Níjar hoy es una institución saneada económicamente y cualquier empresa se presta a trabajar con nosotros. Y eso no tiene nada que ver con lo que ocurría cuatro años atrás"

En su conjunto, la amalgama de conceptos que componen la relación llevada a pleno por el equipo de Esperanza Pérez, es a juicio de la primera edil “la prueba de que se ha hecho todo lo necesario para garantizar la seguridad de las personas, y es importante que se sepa no por la necesidad o búsqueda de aplausos, sino porque es coherente que no solamente el pleno sino todos los vecinos sepan lo que cuesta hacer frente a situaciones excepcionales. A partir de ahí podemos entrar en la discusión de si se podría haber hecho más o hemos pecado de exceso, pero la realidad es que hemos podido responder con agilidad por el hecho de que el Ayuntamiento de Níjar hoy es una institución saneada económicamente y cualquier empresa se presta a trabajar con nosotros. Y eso no tiene nada que ver con lo que ocurría cuatro años atrás”.

Esperanza Pérez destaca especialmente algunas medidas excepcionales como el uso de pinturas antibacterias en la puesta a punto de los colegios. “Obviamente es una opción más cara que cualquier otra, pero tampoco vamos a ceder ni un solo milímetro en la seguridad y mucho menos en la de los niños, es por ello que si tenemos que gastar más en pinturas especiales que la tecnología pone a nuestra alcance o emplear materiales también especiales para la desinfección de los parques, los padres y madres pueden estar totalmente seguros de que las vamos a emplear siempre que podamos, al menos mientras sea mi responsabilidad como alcaldesa garantizar la seguridad de estos espacios. Y ojo, que esto no quiere decir que ahora podamos relajarnos y creernos que no hay ninguna amenaza de rebrote porque sería engañarnos. Nosotros como ayuntamiento podemos poner los medios, pero somos los vecinos quienes con nuestro comportamiento, respetando las normas, los que realmente podemos frenar cualquier atisbo de rebrote”, concluye la alcaldesa.

El pleno celebrado en Níjar, con doce puntos en el orden del día, responde a la convocatoria ordinaria de sesiones que mientras deban mantenerse las medidas de seguridad preventivas seguirán celebrándose en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso.