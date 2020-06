Más de 50.000 firmas contra el hotel de cuatro estrellas en Los Genoveses

La declaración medioambiental positiva por parte de la Junta de Andalucía para habilitar como hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones y con piscina el conocido ‘Cortijo Las Chiqueras’, frente a la Bahía de Los Genoveses, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar ha provocado un clamor popular en su contra.

Si cuando se hizo público el proyecto en 2016 obtuvo el rechazo de más de 6.500 usuarios a través de la plataforma Change.org, ahora con la aprobación por parte de la Junta la indignación es aún mayor porque ya supera las 50.000 firmas en una nueva petición con el título “No al Hotel en Genoveses”.

La iniciativa ha corrido como la pólvora por las redes sociales y no para de aunar apoyos para frenar un proyecto que tal y como reza el comunicado “si permitimos hoy que se haga un hotel con 30 habitaciones, mañana habrá otro que querrá hacer lo mismo con 50, y luego otro con 100 y al final se masificará aún más este lugar tan especial y que ya cuenta con demasiados visitantes en verano. Juntos, preservemos este paraíso para que no acabe convirtiéndose en una pequeña Benidorm”.

Hay que recordar que el dictamen considera que la actuación promovida por la empresa Torres y González Díaz SL “es compatible” con la normativa del espacio natural protegido después de rechazar el proyecto inicial en 2017, que preveía dos nuevas edificaciones para un total de 13 habitaciones y crear dos “amplías zonas de aparcamiento”.

A este respecto, el escrito en Change.org señala que “por supuesto, nos venderán este proyecto como algo sostenible y que respete la normativa medioambiental, que es “compatible” con el entorno, que sólo se trata de “rehabilitar un cortijo”, que “sólo” son 30 habitaciones etc... Pero que no nos dejen engañar, por mucho que se trate de rehabilitar un cortijo, y que sean 30 habitaciones, este hotel de 4 estrellas con piscina y aparcamiento no va a tener un impacto cero aunque lo hagan lo más sostenible posible”.

Tal ha sido la trascendencia mediática del asunto (ha sido trending topic en Twitter por ejemplo) que la Junta ha emitido un comunicado de prensa en el que la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín, asegura que “la Junta no ha autorizado la construcción de un hotel en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar” y ante la alarma social generada quiere hacer hincapié en que el proyecto en cuestión, que se encuentra a casi dos kilómetros de la playa, “no supone una nueva edificación, sino una rehabilitación del cortijo Las Chiqueras”.

El dictamen emitido “solo supone continuar con la tramitación de una Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el inicio de un proyecto que aún ha de tener un largo recorrido”. Martín ha aclarado que “no existe calificación desde el punto de vista hotelero, que el uso que se plantea es compatible legalmente con la zona concreta del parque natural en la que se ubica y, por supuesto, que la Junta de Andalucía cumple de forma escrupulosa con las leyes medioambientales”.

Es más, el Ejecutivo andaluz ha aumentado las medidas garantistas medioambientales al proyecto y ha contribuido a mejorar sustancialmente su sostenibilidad, introduciendo las pertinentes limitaciones. “Este segundo dictamen es más restrictivo de lo que lo que inicialmente suponía el proyecto”, ha añadido la delegada, para recordar que “el Gobierno de Susana Díaz emitió en 2018 un dictamen a un proyecto que sí mostraba mayor grado de afección al entorno donde se ubica” y que se remonta a 2016.

Por este motivo, Martín ha lamentado las valoraciones vertidas, quizá desde el desconocimiento de algunos grupos políticos, “pero en especial las del Partido Socialista”. En este sentido, ha recalcado que “el Gobierno socialista avaló ese primer dictamen con hasta 10 informes favorables”.