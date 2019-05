"La imagen de Níjar es mala y hay que transformarlo socialmente”

–¿Cuál es su análisis sobre los comicios del próximo 26?

–Habrá dos grandes bloques, representados por PP y PSOE, que van a ser los más votados. Nosotros lo hemos sido en todas las elecciones desde 2007, salvo en las recientes Generales 2019 que las ganó Vox, en Níjar, con 2632 votos (28,44%) frente a los 2578 y el 27,86% del PSOE y los 2156 y 23,30% que sumamos nosotros.

–¿Qué conclusiones saca de los últimas elecciones Generales?

–El bloque de centro-derecha de Ciudadanos, Vox y el PP- está entorno a los 5.900 votos, más del doble quel bloque de izquierda. Eso quiere decir que hay un amplio núcleo de población que no vota a la izquierda y se posiciona por el centro-derecha .

–¿Qué lectura hace de la irrupción de Vox en Níjar?

–Es un actor nuevo, con el que no se contaba, aunque su incidencia estaba testada, con un posicionamiento que respetamos, pero con todo, su irrupción no creo que sea importante ni suficiente para hacer variar estos dos bloques referidos.

–¿Cuál es su quiniela?

–Creo que el PP va a ser la lista más votada con 10-11 concejales y la segunda fuerza va a ser el Partido Socialista. Adelante Níjar- confluencia de Izquierda Unida y la marca Podemos- creo que puede estar en el límite de obtener representación- esta legislatura ha tenido un concejal (IU) socio de gobierno del PSOE. Nuestro objetivo es sacar mayoría absoluta para gobernar en solitario sin necesidad de pactos. En 2015 nos quedamos a 43 votos de conseguir el undécimo concejal y de la mayoría absoluta. Y creemos que somos la única opción de poder lograrlo en base a los datos que manejamos.

–¿Cuál es su balance del gobierno nijareño PSOE-IU?

–El balance es malo. Nijar, en la actualidad, tiene una gran cantidad de problemas sociales derivados del incremento de asentamiento ilegales y de la emigración irregular, y por dejadez y abandono del equipo municipal de gobierno. Hay que transformar socialmente a Níjar. Nosotros estamos por la emigración, pero la ordenada. Hay que transformar socialmente el pueblo. No podemos ser el municipio donde todo quepa porque África entera no cabe aquí. La imagen de Níjar es mala. Muchos nijareños se han marchado porque no les satisface el sitio donde viven.

–El 1 de mayo cumplió 46 años y entró en el Ayuntamiento de Níjar en 1998, con 26 años.

–Conozco este Ayuntamiento mejor que nadie. Es mucho tiempo, pero hay nuevas necesidades y cosas pendientes por realizar. Mi objetivo es que vuelvan aquellos nijareños que se han marchado porque Níjar cada año es menos apetecible para vivir.–Y conoce a partes iguales las dos realidades de la política local, la alcaldía y la oposición?–En 2003. El PP se hizo con la alcalde después e 27 años de goberno socialista. Fue algo agradable e histórico y yo me convertí en el primer alcalde popular de Níjar y en 2007 y 2011 repetí.

–El PSOE les acusa de poco trabajadores y de mentirosos.

–Eso lo tendrán que valorar los ciudadanos el domingo 26. Yo respeto el trabajo y dedicación de Esperanza Pérez y su equipo, pero sin entrar en el insulto y en la descalificación.

– ¿Es verdadero o falso que Vd. dejó 23 millones de deuda en sus 10 años de gobierno?

–Es absolutamente falso. La situación económica no era peor que el resto d municipio. Se concertó un Plan de Financiación y el compromiso de amortización es bastante bueno, unos 2 millones anuales. No es lo que dicen.

–La candidatura del PP que Vd. encabeza se presenta hoy.

–La hemos renovado casi en absoluto, Sólo repiten el secretario general y el de Nuevas Generaciones. La media de edad de los 15 primeros es de 30-34 años.