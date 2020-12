Seis jardineras distancian a vecinos del Casco Histórico y Ayuntamiento

Las relaciones entre el Ayuntamiento de Níjar y la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de la Villa de Níjar no pasan por su momento más dulce. La instalación de unos maceteros en una de las calles del casco histórico, y la negativa municipal a esta petición, ha sido el último capítulo de la fricción entre ambas partes.

La historia del desencuentro arrancó con la solicitud que la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, en representación de los vecinos de la Calle Almería, le planteó por escrito al consistorio nijareño “para la colocación de unos maceteros pequeños, acorde a las dimensiones a la calle Almería para decorar que, por reclamo de sus vecinos, están interesados en cambiar su imagen”, según consta en la introducción de esta solicitud.

Los peticionarios aportaban la relación de 15 vecinos que apoyaban con su firma la petición de decorar esta calle con algunas jardineras “por el bien del pueblo y de la calle”. Los vecinos solicitaban la colaboración municipal “para subsanar los gastos de los maceteros” y se comprometían a a aportar los gastos de las plantas a colocar en estas maceteros.

La colocación de los maceteros entre pivotes correría a cargo de los vecinos y no superaría un número de “seis maceteros por cada lado de la calle, para no sobrecargar dicha calle”, según hicieron constar los vecinos en su petición al ayuntamiento. El compromiso vecinal, al parecer, también se hacia extensivo al cuidado y riego de las plantas, cuestión que los vecinos interesados suscribieron con su firma en la propuesta que le hicieron llegar al consistorio.

“Días anteriores, la concejal Urbanismo nos dijo que no habría problema, pero que necesitaba una relación de los vecinos interesados, informa esta Asociación de Vecinos del Casco Antiguo en su página web. “A finales de Octubre, la Asociación tuvo una reunión para tratar varios temas y entre ellos, se comentó este tema”, recuerdan.La alcaldesa, Esperanza Pérez Felices, según la versión vecinal, se mostró “ rotunda y sin dar explicaciones lógicas, se basó en decir que los vecinos de la Villa de Níjar no tienen costumbre de regar las macetas. Se valió de esta excusa para no prestar su colaboración”, comentan.

Según la valoración vecinal, esta negativa “es una prueba más de un Ayuntamiento que no aporta su grano de arena en mantener bonito uno de los pueblos más bonitos de España y se le llena la boca de mencionar a la villa como uno de las más bonitos, pues de su esmero e interés no lo es”, según su opinión.