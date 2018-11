La mejora de suministro y saneamiento alcanza a nuevas pedanías

Las obras que el Ayuntamiento de Níjar acomete en lacalle Inox de San Isidro se inscriben en la inversión de 2,8 millones de euros que pactó el equipo municipal de gobierno, PSOE-IU, que preside Esperanza Pérez Felices, con la empresa mixta Emanagua, encargada de la gestión del ciclo del agua en el municipio, para el acondicionamiento de la red en cada una de las poblaciones de lacomarca nijareña.

Las pedanías afectadas durante 2017 fueron Campohermoso, San José o Aguamarga, con una inversión ejecutada de 400.000 euros. Las actuaciones que se llevan a cabo en la actualidad suman este mismo importe económico y deberán estar finalizadas antes de que concluya 2018.

En el supuesto de San Isidro, ya se han ejecutado trabajos para instalar un total de 132 metros de nuevas conducciones de 315 milímetros de diámetro, contando con 27 nuevas acometidas, tres conexiones a redes existentes y el pavimentado asfáltico de 223 metros cuadrados de calle.

"Nos comprometimos a mejorar las redes existentes y a hacerlas llegar a esos lugares en los que el anterior equipo de gobierno pretendía que las pagasen los propios vecinos. Teníamos claro que, gestionando los recursos de una manera más eficiente, hablando con las personas y con las empresas para garantizar los pagos de los trabajos realizados, otro de los cambios introducidos en estos tres años y medio, podíamos llegar a todos y cada uno de los puntos donde era necesario actuarsin ni tan siquiera subir el recibo del agua", afirma la alcaldesa socialista, Esperanza Pérez Felices.

La nueva red permitirá un uso más eficiente de los recursos al eliminar fugas y garantizar una mejor canalización de las residuales para su correcta evacuación hasta la depuradora. Níjar también cuenta con un enorme avance con el progreso a buen ritmo de las obras de la depuradora de El Cautivo, donde la Junta de Andalucía va a invertir 6,3 millones de euros, cuyo funcionamiento dará servicio a partir de 2019 a poblaciones como Villa de Níjar, Campohermoso, Pueblo Blanco, el Viso, San Isidro, Atochares, Vistabella, Los Grillos, Fernán Pérez, Los Nietos, Las Casillas, Pozo del Capitán, Las Norias y los Polígonos Santa Olalla y La Granatilla.

"Cuando planificamos el plan de acción con Emanagua tuvimos muy presente las nuevas condiciones que tendrá Níjar en muy pocos meses y que necesitamos infraestructuras capaces de soportar una población de 35.000 habitantes", según recuerda Esperanza Pérez.

"Ha sido un buen trabajo de coordinación de proyectos con el fin de poder garantizar un servicio de calidad, porque no vale de nada hacer carreteras estupendas que no van a ninguna parte, como tampoco tenía mucho sentido que las obras de la EDAR de El Cautivo no provocasen una actuación paralela en todo el ciclo del agua del municipio", añade la primer edil.

Pérez Felices echa la vista atrás y rememora detalles. "Precisábamos de trabajos que nos permitiese pasar de deficientes a muy eficientes, que es la situación en la que nos encontraremos en la primavera del próximo año, independientemente de que los vecinos ya perciben, en los lugares que se han ejecutado las tareas de adecuación, los beneficios de un buen servicio de aguas que nunca debió de decaer en calidad como lo hizo en el pasado" finaliza la dirigente socialista.