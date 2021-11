“La vida de 200 mujeres corre peligro actualmente en Níjar”

Un total de 200 mujeres tienen problema de seguridad actualmente en Níjar y su vida corre peligro”. Esperanza Pérez Felices, alcaldesa de los nijareños/as, destapó este dato en el debate del manifiesto institucional contra la violencia de género, aprobado a instancia de una moción presentada por el grupo socialista en la última sesión plenaria de la Corporación Municipal nijareña.

Por medio de esta manifiesto, el Ayuntamiento de Níjar como institución reafirma “su compromiso con el feminismo, con la lucha contra la violencia machista y con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Sólo una sociedad en la que las mujeres no sufran violencia por ser mujeres puede ser considerada completamente libre, sólo una democracia libre de violencia machista es una democracia plena”, declara el texto de la moción aprobada.

“Ahora mismo actualmente en Níjar tenemos doscientas personas con peligro de tener algo más de lo que puede ser unas pequeñas lesiones. Y para eso están trabajando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Estado. Si eso no fuera así, probablemente un porcentaje importante de esas mujeres estarían muertas. No se hace público, pero es así. La vida de estas 200 mujeres corre peligro”, desveló la primera edil.

La alcaldesa añadió: “Antes se le llamaba crimen sentimental. Ahora se le llama violencia de género y viene Vox a llamarlo violencia intrafamiliar. Da igual como se llame. No se le puede dar un guantazo, porque sea tu pareja y ha venido tarde o porque no ha hecho la comida. No se puede hacer eso y tiene que estar en la conciencia. Últimamente la gente está más empoderada porque tienen un partido que lo defiende y ya la mano se alarga. Es que le di un empujón y la tiré contra la cama. Ya ves tú lo que le hice, pero que fíjate lo que hizo ella que llegó tarde”, señaló Pérez Felices respondiendo a la oposición a esta declaración institucional desde la bancada de Vox.

La presidenta de la Corporación nijareño desmintió a la formación de extrema derecha. “No hay hombres fallecidos por mujeres en Níjar, pero mujeres hay unas cuantas. La violencia intrafamiliar recuerda a la época de los crímenes sentimentales. Se han escrito hasta libros de aquello y del “para mí o para nadie”. Y se llama maltrato y se llama respetar a la mujer. Tenemos que defender nuestros derechos porque al final hay personas que maltratan a las mujeres”.

A juicio de la alcaldesa, “se están olvidando de una parte muy importante de la población, que son las mujeres que están padeciendo el maltrato y necesitan información, ayuda y que se les ayude por parte del Estado y de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, porque nadie tiene por qué sufrir la humillación ni tampoco el maltrato de nadie, sea mujer, o no sea mujer, pero en este caso las mujeres lo padecemos porque es una realidad evidente”.

"Hay mujeres que se casan por amor, pero se pierde el amor y empieza la violencia y las trabas para tener otra vida con otra persona .Eso está todavía en la sociedad y en el interior del muchas casas. Por eso tiene que haber un manifiesto que defienda a las mujeres. Porque el hombre tiene que declarar por los malos tratos, pero la mujer tiene que aguantar el guantazo, el empujón u otras cosas mayores”, concluyó su argumentario.