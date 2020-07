Agentes de la Policía Local de Níjar han denunciado a un total de 83 personas durante este pasado fin de semana por no usar la preceptiva mascarilla de protección en lugares públicos. Los controles que se llevan a cabo diariamente fueron advertidos desde el Ayuntamiento y los agentes de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes de la administración local tienen la orden de actuar sin paliativos en los casos que se detecten en la vía pública o en cualquier tipo de establecimiento. En las acciones de control llevadas a cabo durante el fin de semana también ha sido cerrado un local de ocio nocturno en San José por incumplir la normativa municipal en cuanto a licencias, seguros y otros requisitos mínimos necesarios.

Los controles de Policía Local se vienen realizando con la doble perspectiva de la prevención, para la concienciación de la población, así como de acción decidida de cara a evitar el incumplimiento de la norma por parte de los más reacios al uso de mascarillas. "Obviamente no nos podemos permitir que unos pocos, ya sea por desconocimiento o dejadez, pongan en riesgo a la población o generen el más mínimo estado de alarma entre los vecinos. En este sentido se han dado las órdenes precisas para que a cualquier hora del día y en cualquier circunstancia, ya sea de camino a la playa o mientras se sale de copas por la noche, se sancione a todo aquel que no cumpla. Solo hay un mensaje que transmitir y es muy sencillo, en Níjar se va a cumplir toda medida de prevención que sea necesaria porque de ello depende que nuestra actividad económica principal, la agricultura, no se resienta de los rebrotes puntuales que se estén dando", afirma Esperanza Pérez Felices, alcaldesa de Níjar.

En este mismo sentido la Policía Local ha establecido controles sobre los principales puntos de afluencia de público durante las noches de los fines de semana. Así, 48 personas han sido denunciadas por infracciones de tráfico, de las que dos dieron resultado positivo en controles de alcoholemia, y otras dos por alteración del orden público.

Un local de ocio nocturno situado en el paraje Collado Cruz, Cortijo el Chabo, ha sido clausurado por los agentes por el reiterado incumplimiento de la normativa elemental aplicable a estos establecimientos.

En el entorno de las playas del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar dos personas han sido denunciadas por bañarse con bandera roja pese a las reiteradas advertencias a la población por parte de socorristas y voluntarios de Protección Civil, e igualmente han sido instruidas tres denuncias por acampadas ilegales en el espacio natural protegido del término municipal de Níjar.