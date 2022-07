Los nijareños hacen gala de sus garantías de futuro con los premios Níjar Joven 2021

Doce jóvenes nijareños han recibido este finde semana el reconocimiento del Ayuntamiento de Níjar durante la Gala Premios Níjar Joven 2022, en los que el equipo de gobierno que dirige la alcaldesa Esperanza Pérez Felices pone en valor el esfuerzo y tesón de quienes, desde distintos ámbitos de la sociedad, buscan la excelencia en el estudio o el trabajo desde sus primeros pasos. Para la alcaldesa del municipio estos jóvenes representan la garantía de un futuro prometedor, para una comarca que aspira a metas aún más altas.

En un acto multitudinario que contó con actuaciones musicales y baile, la concejala de Juventud, Ainoha Salmerón, condujo la gala de esta segunda edición de los Premios Níjar Joven con la que el consistorio pretende, “distinguir a quienes destacan en distintos campos, dando un ejemplo a toda la sociedad de que, con esfuerzo, talento y tesón, llevan el nombre de nuestro municipio a distinguirse. Son un ejemplo para otros jóvenes y con una trayectoria imparable demuestran que los nijareños y nijareñas tienen mucho que decir”.

Al hilo de su intervención, la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, mostró su orgullo por los logros conseguidos y su confianza en los que quedan aún por venir, en lo que ella considera como una de las consecuencias de esa “alimentación” con “enormes dosis de valores”. En este sentido explicó que “un chaval o chavala de aquí aporta un plus de confianza en su currículum. No por sus notas, sino por sus vivencias, por las experiencias que les han trasladado los suyos, por las historias que les han contado sus abuelos. Porque saben que la vida es difícil, pero que nunca hay barreras que no puedas salvar, porque los suyos hicieron de una tierra sin agua un vergel, y de una costa inhóspita el mejor destino turístico del país”.

La alcaldesa de Níjar hace un especial hincapié en recordar que, “son los nietos de aquellos que, tras años de esparto, minería y otras economías de subsistencia, lanzaron un modelo agrícola que, literalmente, sacó a la comarca del hambre, de esa imagen que se universalizó con los campos de Níjar que literariamente fotografió Juan Goytisolo en 1960. Los padres de estos premiados son quienes dieron ese plus a la comarca llevándola al modelo 2.0 que ahora abanderamos, ya sea en la agricultura o el turismo, por tomar como referentes los principales motores económicos de nuestro entorno”.

Esperanza Pérez considera, además, que los logros de cada uno de estos jóvenes “son el mejor premio que puede recibir sus madres y padres por toda esa historia de trabajo que llevan a sus espaldas, porque ellos son quienes han hecho posibles estos triunfos”, explicó.

La gala de los Premios Níjar Joven 2022, que en su segunda edición se ha consolidado como la gran noche de los jóvenes nijareños, en la que se reconocen los valores que hacen aún más grande esta comarca.