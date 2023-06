Las playas urbanas del litoral nijareño abren hoy la temporada de baño

L temporada de baño en las playas urbanas del litoral costero del municipio de Níjar arranca hoy, jueves, con una dotación de servicios de limpieza de playas, apertura de baños públicos o servicios de protección civil y de socorrismo en los arenales emplazados en las pedanías de San José, La Isleta, Las Negras y Aguamarga.

La temporada transcurrirá hasta 15 de septiembre, completando un total de 92 días- uno menos que la anterior - en las cuatro playas urbanas de la costa nijareña, con un horario entre las 11:00 y 20:00 horas, de lunes a domingo. El Servicio de Prevención Itinerante en las playas consideradas no urbanas comenzó el pasado 1 de junio y se prolongará hasta el 30 de septiembre, incluyendo también al mismo módulo preventivo de señalización del riesgo en las cuatro playas urbanas, el periodo entre el 1 al 15 de junio y del 15 al 30 de septiembre.

Darse un chapuzón con bandera roja o no seguir las indicaciones del Servicio de Salvamento y Socorrismo puede ser motivo de sanción, de acuerdo con la Ordenanza de Playas que entró en vigor en 2017 y está tipificado como una falta grave, lo que supone una multa de entre 100 y 750 euros.

Durante la temporada de baño no se permite la instalación de parasoles o cualquier tipo de elemento que pueda entorpecer el paso de lo servicios de limpieza entre las 20:00 horas y 10:00 horas para facilitar el acondicionamiento de las playas. Estos elementos serán retirados y puestos a disposición de los propietarios en el Ayuntamiento. Esta normativa municipal también prohibe arrojar en la playas o en el mar cualquier tipo de residuos como papeles, restos de comida o envases, así como dejar abandonados en al arena cualesquiera tipos de enseres , al gual que colillas así como tampoco se permite llevar envases de vidrio.

La Ordenanza recoge en otros de sus artículos que no se permiten acampadas o estacionamiento no autorizados de vehículos, entendiendo por acampada “la instalación de tiendas de campaña, sombrillas no diáfanas por los laterales y vehículos o remolques habitables”.

La normativa prohibe la entrada de animales a las playas en temporada de baños. Fuera de la misma, el Ayuntamiento puede establecer zonas y horarios habilitados para perros a través del Plan de Playas. También está prohibida la venta ambulante y las promociones comerciales, así como hacer fuego salvo en la Noche de San Juan, del 23 de junio. Realizar barbacoas se considera “falta muy grave” por esta Normativa, con multas e entre 751 y 3.000 euros.