El plenario solicita ayudas de la Junta para la mejora de caminos rurales

El Ayuntamiento de Níjar, reunido en sesión plenaria en la mañana de ayer, aprobó acogerse a la presentación de solicitudes de participación en el Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía, asociado al Plan Itinere, cuyo objeto es mejorar las infraestructuras rurales (caminos) de titularidad pública.

El tramo para el que ahora se aprueba su inclusión en el plan autonómico va desde el Camino del Rondón al paraje del Motorcillo, conocido como camino del Capitán, pero, según subrayó la alcaldesa, Esperanza Pérez Felices, es “sólo el inicio de lo que batallaremos durante este año y los siguientes, además de los que ejecutaremos con fondos propios”. Las ayudas importan la cantidad de 350.000 euros.

La progresiva ampliación y mejora de la red de caminos rurales forma parte de las líneas maestras del programa del actual equipo municipal de gobierno socialista. “Es un síntoma de que nuestra agricultura sigue creciendo sobre pilares muy sólidos, y cuenta con la confianza suficiente en los mercados y las instituciones que les protegemos, ayudamos y animamos a que sigan creciendo y generando empleo”, señala la primer edil Esperanza Pérez Felices.

Entre esas medidas de protección y potenciación aprobadas, el equipo municipal de gobierno el PSOE contempla la constante evolución en el plan de caminos rurales. En la legislatura 2015-2019, fue uno de los principales ejes de inversión económica. En este nuevo tramo legislativo exigirá un mayor esfuerzo debido a los daños causados por la DAN el pasado mes de septiembre.

“Tenemos que lamentar la mala suerte que tuvimos con los efectos de las lluvias torrenciales porque se llevaron o afectaron terriblemente a buena parte del trabajo hecho en las tres fases anteriores, pero no implica que exista el más mínimo desánimo”, comenta la presidenta de la corporación municipal nijareña.

Pérez Felices recuerda que la mayor parte de los trabajos realizador en los últimos años lo ha sido “con el esfuerzo de la caja propia del erario local. Seguimos por este camino, conjugando la inversión en obras con el pago de parte de la deuda heredada del gobierno del Partido Popular, que aún hay pendiente, y la bajada del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que hicimos para paliar los efectos de las inspecciones del ministro popular Cristóbal Montoro”, añade.

La aprobación plenaria de esta propuesta da vía libre a la presentación de solicitudes de participación en el Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía, asociado al Plan Itinere. De esta forma, se intenta facilitar el acceso a las explotaciones agrarias situadas en el ámbito del municipio de Níjar e incrementar así el potencial productivo y la competitividad de éstas, lo que redunda en beneficio de los habitantes.

La propuesta alcanzó la categoría de acuerdo municipal con el apoyo de los votos del grupo socialista, que ostenta la mayoría absoluta con 11 concejales, y del Partido Popular, con 6. El concejal de Adelante Níjar, antes IU, Alexis Pineda, no acudió por cuestiones laborales y el grupo municipal de Vox optó por la abstención en dos de sus tres representantes.

Isabel María López Sevilla se desmarcó de sus dos compañeros de grupo, Vox, y respaldó la petición de ayudas. Y lo argumentó: “La agricultura es el motor de Níjar y si se hunde, los que tenemos negocios no hacemos nada”. Y añadió: “Estas ayudas son necesaria, 350.000 euros no ayudan para arreglarlo todo, pero no podemos decir que no. Conozco casos y he visitado explotaciones donde un camión no puede entrar y recular”.

La “disidente” con su formación en este asunto amplió su respuesta hasta concluir señalando: “ Yo no soy agricultora, pero tengo familiares que sí lo son y me pongo en su piel después de los destrozos que han sufrido en sus explotaciones agrarias”, confesó sin tapujos,ante la sorpresa de sus propios compañeros.