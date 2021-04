La portavocía municipal de los populares de Níjar cambia de protagonista

Ángeles Góngora Triviño ya ejerce como la nueva cara y voz del grupo municipal del PP en el consistorio nijareño para los dos años que le restan a la presente legislatura. La nueva portavoz de los populares nijareños sustituye en esta función a José Francisco Garrido Requena, quien ha dejado este cometido, por motivos profesionales, que ha desempeñado desde arrancó esta legislatura en 2019.

“Ha sido un honor ejercer la portavocía del Grupo Municipal durante este tiempo. Pero en la vida hay que tomar decisiones y ahora mismo, con una situación profesional tan comprometida en el sector al que me dedico- gasolineras- es necesario atender a mi empresa con todas mis capacidades y mi tiempo. Ángeles cuenta con mi total apoyo y respaldo para llevar la dirección de nuestro Grupo Municipal, y sé que lo va a hacer muy bien”, ha declarado Garrido Requena.

Antonio Jesús Rodríguez, presidente de los populares nijareños, es de la misma opinión. “Ángeles cuenta con la capacidad, ganas e ilusión necesarias para hacer un buen trabajo, para seguir enarbolando la bandera del Partido Popular en un Ayuntamiento complicado y muy desgastado por seis años de parálisis total en que nos tiene sumidos el Partido Socialista. Toca trabajar para volver a conseguirlo, y ese trabajo desde la portavocía municipal se va a llevar con brillantez por parte de Ángeles”.

La implicada, Ángeles Góngora Triviño, concurrió a las últimas elecciones municipales en el número cinco de la candidatura del PP de Níjar y, por lo tanto, la presente es su primera experiencia municipal. Natural de la populosa barriada de Campohermoso, donde reside, a sus 33 años es Técnico Superior de Radioterapia en el Hospital Universitario Torrecárdenas y fue elegida viceportavoz del PP en el consistorio nijareño.

“Afronto este reto que me plantea mi partido con una enorme responsabilidad. Tengo una gran ilusión por llevar la voz del los nijareños a nuestro Ayuntamiento y me comprometo desde el primer momento a ser la portavoz no solo de mi Grupo Municipal, sino de todos los nijareños que quieran confiar en mí para hacerlo” ha declarado.