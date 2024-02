La protección animal cumple su primer lustro de vigencia en Níjar

La ordenanza municipal reguladora de tenencia y protección de los animales del Ayuntamiento de Níjar cumplirá cinco años el 27 de este mes cuando resultó aprobada de forma inicial por acuerdo plenario, a instancia entonces de IU, y está en vigor desde el 21 de mayo, después de haber superado el trámite de exposición pública sin recibir ni sugerencia ni reclamación alguna a su articulado.

Esta ordenanza contempla sanciones desde 751 a 3.000 euros por infracciones tipificadas como muy graves en su reglamento. Las infracciones tipificadas como leves se sancionan con una multa de 50 euros y las infracciones graves se pagan entre 101 a 750 euros , según se recoge en el artículo octavo de esta ordenanza que contempla una casuística de hasta 26 supuestos de prohibiciones sancionables.

La utilización de animales en circos o atracciones de feria es uno de los supuestos. El Ayuntamiento nijareño “no otorgará autorización alguna a este tipo de actividades con animales “, según recoge esta ordenanza que incluye la obligatoriedad del poner chip; facilitar alimentación adecuada y suficiente; mantener a los animales domésticos en condiciones higiénico sanitarias adecuadas y que no estén atados de forma duradera, incluidos los perros de caza.

También prohíbe la captura de animales silvestres o la cirugía con un fin que no sea sanitario y la utilización en peleas, entre otros asuntos. También es motivo de sanciones incluye la obligatoriedad del poner chip; facilitar alimentación adecuada y suficiente; mantener a nuestros animales domésticos en condiciones higiénico sanitarias adecuadas y que no estén atados de forma duradera, incluidos los perros de caza.La elaboración de esta Ordenanza Municipal “surgió de la necesidad de “dar solución a la problemática de los animales vagabundos y abandonados en el término de Níjar , así como la de adaptar nuestra normativa municipal a las nuevas sensibilidades en cuanto a protección y bienestar animal “.

El municipio de Níjar contaba únicamente con la Ordenanza de Tenencia de Animales Peligrosos hasta la aprobación de esta ordenanza . Carecía, de esta forma, de las mínimas normas que aseguran el bienestar animal e impidan el maltrato animal tanto en el trato con los animales domésticos como en los espectáculos públicos.Esta ordenanza tiene por objeto establecer la normativa que “asegure una tenencia de animales responsable y compatible con el bienestar animal , la higiene, la salud pública y la seguridad”. Persigue además “la máxima reducción de abandonos de animales , fomentar la participación ciudadana en la defensa y protección de los mismos, así como la correcta convivencia entre humanos y animales “