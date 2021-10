La residencia artística' La Jacaranda' alberga el estreno del cortometraje “La abuela”

La Residencia artística “La Jacaranda” de la Villa de Níjar ha albergado el estreno de “La abuela” dirigido por Carmen Panadero. La oficina del Cine de Níjar, dependiente de la Concejalía de Turismo, ha colaborado en este cortometraje que se ha rodado en Almería. La financiación del proyecto se ha crowdfundeado.

“La Abuela, según su sinopsis, cuenta la historia de “la abuela Sofía (69 años), quien vivía sola en un cortijo en el Parque Natural de Cabo de Gata hasta la llegada repentina de su nieto Ismael, un adolescente de 16 años. A consecuencia de la crisis económica y social el padre de Ismael se ha marchado a trabajar a Alemania y su madre al no tener noticias de él parte a buscarlo dejando el hijo a la abuela. Los dos, se encuentran en una situación no deseada y nueva con la Covid-19 pero que no tienen más remedio que afrontar”.

La relación entre abuela y nieto deriva “en el choque de dos generaciones muy distintas, añadiendo la enfermedad de la abuela y la complicada etapa de la adolescencia. La abuela se ve abocada a tomar decisiones duras, y el estrés, poco a poco, va mermando su salud. La convivencia entre ambos es muy difícil, a veces tensa, a ratos divertida, pero ambos saldrán fortalecidos y más unidos de esta relación, como mezcla de la experiencia y el atrevimiento”.

Mª Carmen Panadero Manjavacas, quien se ha encargado de la producción, guión, dirección y distribución, confiesa que lo ha escrito “por mi amor y respeto a los ancianos, y en recuerdo a las abuelas que he conocido me han ayudado. Es mi deseo con este trabajo hacer reflexionar sobre la generosidad de nuestros mayores, sobre aquellas que son cuidadoras pero que también necesitan ser respetadas y cuidadas. Las hijas e hijos damos por hecho que nuestros mayores nos van a ayudar siempre que se lo pidamos, como si fuera su obligación. Ni siquiera nos planteamos que tenemos que pedirles opinión, preguntar sobre sus planes, proyectos, porque también los tienen y quieren aprender y crecer, pero no estamos acostumbrados a respetarlos”, señala en su