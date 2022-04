La versión del huerto sobre ruedas, plantado en neumáticos, en Níjar

Alumnos/as del CEIP La Atalaya, de Níjar, han participado en la creación de un huerto escolar en una de las zonas del patio escolar. La actividad ha consistido en el sembrado de un pequeño huerto dentro de un neumático. La decoración de cada rueda dará por finalizada esta curiosa y exitosa experiencia.

La iniciativa ha contado con la colaboración de “El Plantel Semilleros” que ha aportado “el material necesario y la amabilidad del personal encargado de la actividad, así como a Asociación de Madres y Padres del Centro (AMPA Níjar) por su participación en la decoración de los neumáticos.

Todas la personas que lo han deseado, fueran o no socias, con hijos/as en el colegio o no, vecinos o no del municipio, han tenido la oportunidad de colaborar en el pintado de colores de estos neumáticos.

La Asociación de Madres y Padres prepararó un formulario de inscripción para pintar el huerto del colegio, donde cada persona registraba su disponibilidad para ayudar a limpiar y pintar los neumáticos del huerto escolar. El AMPA contactó con cada registrado para incluirle en un grupo de whatsapp de la actividad y así coordinar el trabajo.

La actividad de esta AMPA no cesa. Así, de cara al Día del Libro ya ha preparado una feria de intercambio de libros, con la colaboración del CEIP La Atalaya. Se celebrará el día 23, coincidiendo con esta fecha tan señalada. Desde ayer y hasta este sábado, cada alumno traerá al colegio un libro de su casa y el viernes podrá coger otro libro de las mesas que esta AMPA pondrá en la patio del colegio.

Segundo ciclo de Educación Infantil; Educación Primaria; Educación Básica Especial; Educación especial unidad específica; Educación especial unidad TEA; Educación especial apoyo a la integración y audición y lenguaje apoyo a la integración conforman su oferta educativa.

En base a las convocatorias anuales de la Junta de Andalucía, este centro ofrece la participación en planes y programas. La nómina incluye el Plan de Apertura de Centros; Proyecto de Escuelas Deportivas; Proyecto Lector y Apertura de la Biblioteca; Aula permanente de A.T.A.L.; Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres; Plan de Acompañamiento escolar, Programa TDE; Plan de Apoyo en Lengua Extranjera; Escuela: Espacio de paz; Creciendo en Salud; Plan de Salud Laboral y P. R. L.