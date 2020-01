El Pleno solicita a la Junta el refuerzo del equipo médico tras la muerte de un hombre de 76 años en el Centro de Salud

El Pleno Extraordinario llevado a cabo la mañana de este jueves en Olula del Río acordó por unanimidad de los concejales presentes, 7 (PP) y 2 (PSOE) apoyar una moción conjunta en la que piden a la Junta de Andalucía, “equipos de refuerzo de médicos y enfermeros en las franjas horarias de 15 a 22 horas de lunes a viernes y para los sábados, domingos y festivos, un doble equipo médico/enfermero las 24 horas en la zona de Olula del Río”.

Además la moción incluyó que se cubran las vacantes producidas por los profesionales, a la vez que dar traslado del acuerdo al área de Gestión Sanitaria Norte de Almería (Distrito Levante Almanzora), al SAS y a la Delegación de Salud.

La convocatoria extraordinaria de este Pleno, ha sido motivada por el fallecimiento el pasado 21 de diciembre de un hombre de 76 años cuyos familiares le llevaron al Centro de Salud en estado de inconsciencia y con dificultades para respirar. El hombre era acompañado de su hijo y fallecía después de haber esperado 20 minutos a ser atendido por un médico sin que llegara a ser explorado ante la ausencia de facultativos en el ambulatorio.

La Delegación de Salud y así se hizo saber en el Pleno de este jueves, inició una investigación interna que al parecer determinaría que las causas de la falta de atención se debería a un fallo personal, de quien habría tenido que activar el protocolo y no lo hizo. Este protocolo, según indicó el alcalde olulense Antonio Martínez Pascual -que junto al equipo de gobierno municipal este miércoles se reunió con el Delegado Territorial de Salud Juan de la Cruz Belmonte-, establece que cuando el equipo de emergencias no se encuentra en el Centro de Salud porque ha tenido que salir a cubrir un servicio, debe avisarse a Macael, cuyo Centro de Salud se encuentra a 4 kilómetros. Si Macael no puede, Tíjola y Albox, son los siguientes ambulatorios a los que hay que recurrir, para dar cobertura sanitaria.

A pesar de estas explicaciones, el portavoz socialista Diego Castaño, insistió en pedir la dimisión del Delegado de Salud, ya que “se le notificó de la situación en febrero de 2019 y aun no ha hecho nada”.

En la reunión de este miércoles, Belmonte habría ofrecido a los miembros del equipo de gobierno su “disposición total”, para intentar resolver las necesidades que presenta Olula del Río.

Desde el consistorio recuerdan que gracias a esta nueva gestión se ha podido superar la situación de bloqueo que se vivía con el edificio del Centro de Salud, desde el mes de mayo se ha incorporado una enfermera más, y el área Sanitaria Norte ha contratado a 21 médicos más, respetando la ratio establecida por la gestión anterior del gobierno socialista. Aun así, insisten desde el gobierno municipal, estas situaciones no deben de darse. "Es lo que le hemos trasladado al delegado de Salud y en esa línea continuaremos trabajando por el bien de los vecinos. El sistema tiene que mejorarse y nuestros vecinos se merecen la mejor atención. Tenemos un Centro de Salud nuevo al que hay que dotarlo de mayor personal y mayores servicios por el bien de todos".

El alcalde Antonio Pascual ha acusado al portavoz del PSOE de “hacer política con las desgracias de la gente” y le recordó que “el problema sanitario es comarcal”. Por eso en la reunión con el Delegado estuvo presente el presidente de la Mancomunidad, Antonio Ramón Salas. El alcalde de Olula recordó que desde el Centro de Salud se da cobertura a seis municipios (Somontín, Sierro, Suflí, Purchena y Urrácal), y que por desgracia estas situaciones ya se han producido con vecinos de Fines, Olula y Sierro”.

En este sentido recordamos, que la familia de Sierro ha tenido que ser indemnizada con más de 200.000 euros, después que el Juzgado Contencioso Administrativo Nº3 de Almería en el pasado mes de abril condenara a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Junta de Andalucía, tras comprobarse que un hombre de 63 años moría después de esperar cuatro horas a que llegaran los sanitarios a su domicilio de Sierro en el año 2012.