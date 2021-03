El pabellón de Balanegra, tras dos millones de inversión, sigue sin abrir por falta de equipamiento

El PSOE ha urgido al Ayuntamiento de Balanegra a que "dé los pasos necesarios" para poder poner en marcha, cuanto antes, el pabellón deportivo del municipio, financiado por la Diputación Provincial y cuyas obras de construcción finalizaron hace ya medio año, pero que sigue sin abrir sus puertas, por haberse levantado en una zona sin urbanizar.

Los diputados provinciales del PSOE Marcelo López y Teresa Piqueras han visitado las instalaciones en compañía de la concejala socialista del Ayuntamiento de Balanegra, Verónica Álvarez, y han podido comprobar que el edificio, que se recepcionó en septiembre del pasado año, efectivamente se encuentra completamente finalizado. Sin embargo, la falta de equipamiento y el hecho de que se encuentre en una zona sin los accesos necesarios, están dilatando su apertura.

En este sentido, desde el Grupo Socialista de la Diputación han recordado que este proyecto se supervisó en 2017 y fue aprobado definitivamente en julio de 2018, con el voto a favor del PSOE, por considerar que concurrían causas de interés público y social, ya que el municipio de Balanegra carecía de instalaciones y dotaciones deportivas acordes a las necesidades de su población, aunque la obra se fuera a ejecutar en una unidad carente de urbanizaciones, de instalaciones de servicios y accesos.

Dos años y medio más tarde y tras una inversión cercana a los 2 millones de euros, desde el PSOE lamentan que no se haya tenido tiempo de corregir aquellas deficiencias. “Nos preocupa que estando la obra ya terminada, se dilate su puesta en uso por la falta de urbanización y accesos así como por la dotación de equipamiento, y que, estando recepcionada desde septiembre de 2020, sea el ayuntamiento el que tenga que asumir el coste de su mantenimiento y conservación, en tanto en cuanto no se ejecuten las obras de urbanización”, ha lamentado Marcelo López, quien se pregunta si lo que parece una falta de previsión no se debió más bien “a las prisas por iniciar obras en época de elecciones”.