"No peligran las fiestas de Olula del Río, solo se han llevado 5 o 6 carretillas del año pasado"

En la madrugada de este pasado martes al miércoles asaltaron la sede de la Peña San Sebastián y San Ildefonso de la localidad de Olula del Río, tal y como informó ayer Diario de Almería.

La noticia comenzó a propagarse en distintos medios de comunicación, llegando incluso algunos de ellos a afirmar que se llevaron más de 300 docenas de carretillas infantiles de la peña.

Sin embargo, el presidente de dicha peña, Ramón García Fenoy, ha esclarecido hoy a este rotativo lo sucedido. "He desmentido todo lo que está saliendo en los medios. Salió la foto de la puerta en Redes Sociales pero no es cierto lo que estaban diciendo. Han llegado a decir que se han llevado hasta 500 carretillas, y eso es totalmente falso. Esto es un pueblo y ya sabemos como son los pueblos. Las cosas se propagan en cuestión de segundos", indica el presidente.

Precisamente esta mañana, fuentes cercanas a Diario de Almería han confirmado que en la localidad se ha personado la Guardia Civil y otras fuerzas de seguridad al ser el material sustraído explosivos pirotécnicos, un material sensible y que pone en peligro la tranquilidad de los vecinos. "Esta mañana he tenido una llamada de Gobernación. Ha venido al municipio la unidad de intervención de armas, la Policía Judicial, la Guardia Civil...han hecho una inspección ocular y han tomado fotos de los hechos", afirma sorprendido Ramón García, quien incide en que "es cierto que entraron y ha habido un robo pero solamente se han llevado restos de carretillas infantiles del año pasado, ni siquiera las de este año. Son solo unas cinco o seis docenas. También han sustraído dos o tres pasamontañas o dos o tres gafas protectoras. Nada más". "Como presidente de la peña, he hecho un comunicado aclarando lo sucedido y desmintiendo todo lo que está saliendo en la prensa", asegura Fenoy.

El presidente de esta tradicional y conocida peña, que es la encargada de lanzar todas las carretillas durante las fiestas patronales que cada mes de enero se celebran en honor a San Sebastián, manifiesta también que "nosotros no quisimos denunciar al principio porque era poca cosa y no queríamos alarmar a nadie en mitad de las fiestas. Pero por un motivo u otro se ha hecho viral y al final fíjate". "Esta misma mañana hemos llamado al ayuntamiento y hemos hablado con el alcalde para informarle de lo sucedido", finaliza.

Así pues, con todo esto, tanto pequeños como mayores podrán disfrutar este domingo de la fiesta de la pólvora en la localidad para rendir homenaje a San Sebastián y San Ildefonso.

De hecho, desde la peña aconsejan no comprar carretillas por razones de seguridad, fuera de la propia peña. Estarán hoy, en horario de 18:00 a 20:00 horas en la calle de la Hoya, en el antiguo Pub La Estación para distrubuir las carretillas. Hay que recordar que estas fiestas de San Sebastián y San Ildefonso están declaradas de Interés Turístico Nacional.