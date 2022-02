Un fallido convenio urbanístico obliga al Ayuntamiento de Lubrín a pagar 600.000 euros

"Nos toca comernos una marrón muy grande. Es un palo para el Ayuntamiento". Así de duro se muestra el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, tras conocer la sentencia firme que obliga al consistorio de esta pequeña localidad de apenas 1.500 vecinos a afrontar el pago de algo más de de 600.000 euros a dos empresas por un convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento en 2004 y que finalmente no se llevó a producir ya que la Junta de Andalucía no aprobó su introducción en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

"Las dos empresas ingresaron un dinero al Ayuntamiento en 2004 cuando el boom inmobiliario como contraprestación por la recalificación de unos suelos. Tras la negativa de la Junta al anterior alcalde, Juan López Camacho, las dos empresas reclamaron en 2009 el dinero y tras un largo litigio nos va a tocar ahora a nosotros asumir el pago con intereses. Nosotros no teníamos ese dinero porque se había gastado ya entre 2004 y 2007, cuando entré yo a gobernar, y ahora la justicia les ha dado la razón", explica el regidor.

Ramos se muestra muy preocupado porque esta importante suma económica "va a acabar con nuestra estabilidad presupuestaria". No en vano, si se compara la cifra que tienen que pagar los 1489 vecinos (según el INE son los que hay censados en 2021 en la localidad) a estas dos empresas con el presupuesto aprobado el año pasado, 1,9 millones de euros, la trascendencia de la misma crece exponencialmente.

"Los vecinos están muy preocupados pero saben que yo no hice esa gestión tan desafortunada. Fue una herencia que ahora nos toca gestionar de la mejor forma posible. Pero está claro que un alcalde no se debe gastar algo que no sabe si se va a aprobar. Ahora nos toca abrocharnos el cinturón. No queda otra.".

No en vano, el alcalde explica que ya negocia con las dos empresas el pago y es más que presumible un acuerdo "porque hay voluntad por su parte". Una medida que va a permitir al Ayuntamiento ganar tiempo y evitar la ejecución forzosa de la sentencia que tiene un plazo de 30 días desde su publicación pero deja claro que "el cumplimiento de esta sentencia judicial va a perjudicar gravemente la tesorería municipal y los proyectos de los próximos años".

En los próximos días el Ayuntamiento anunciará el acuerdo de pago con las empresas y comenzará su particular penitencia. "Como dice un buen amigo, en aguas mansas cualquiera sabe nadar, lo difícil es hacerlo en aguas bravas", concluye el regidor.