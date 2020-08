El periodo de alegaciones al Hotel en Genoveses ha finalizado y da paso a su estudio

Los sendos proyectos de hoteles en el Parque Natural Cabo de Gata-Nijar viven realidades bien diferentes opuestas. Así. la Junta de Andalucía ha rechazado el presentado para construir un hotel rural, de dos estrellas, en el paraje conocido como Los Ricardillos, junto al acceso a la cala de San Pedro, en la zona de Las Negras, en Níjar, al resultar incompatible medioambientalmente con los usos de la zona.

El propuesto en la Bahía de Los Genoveses, también en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, ha sido informado de forma favorable, aunque parcialmente, ya que la Junta de Andalucía ha denegado parte del proyecto, la que tiene que ver con la habilitación de 13 habitación más y la zona del parking, "para que se ajusten a los metros cuadrado que tiene construidos", ha señalado Aránzazu Martín, delegado territorial de Medio Ambiente en Almería, en comunicación con Diario de Almería.

El proyecto ha vivido un periodo de alegaciones y la Asociación de Amigos del Parque Natural ha sido uno de los colectivos que ha presentado alegaciones al dictamen ambiental emitido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Este colectivo va a más y anunciado en su revista ' Eco del Parque" de reciente publicación, la posibilidad de acudir a los tribunal. “Si la administración autonómica no rectifica y emite finalmente un informe favorable a la actuación, una vez agotada la vía administrativa, este colectivo se plantea acudir “a la vía judicial, un largo e incierto camino por delante, pero el esfuerzo merece la pena, en favor y defensa del medio ambiente” comentan en esta revista, gratuita y de carácter cuatrimestral.

"Se ha dado traslado a las partes, el promotor y los que han alegado, y hemos permitido que aleguen otras asociaciones ecologistas aunque no estén personadas. El plazo ha finalizado y ahora lo que toca es el estudio de las presentadas por estas asociaciones" informa Martín. "No hemos querido hacerlo en el mes de agosto, para que se haga todo con transparencia, y las mayores garantías, se conozca todo bien, y no nos digan que lo hacemos a caso hecho", añade.

"El tema en estos momentos, así las cosas, está en manos de los técnicos y no paro de insistir que los políticos no decidimos nada en estos momentos" subraya la delegada de Medio Ambiente. El informe ambiental favorable que la Junta de Andalucía le ha otorgado al promotor de este proyecto, con todo, "no es vinculante para el Ayuntamiento de Níjar. No se puede hablar de autorización por parte de la Junta. Quien da la licencia de obras de rehabilitación del cortijo y declara el interés social es el Ayuntamiento de Níjar. Si hubiera sido negativo, como El Ricardillo,si es vinculante, pero al haber sido favorable, es el consistorio nijareño quien tiene capacidad de dar o no licencia y al proyecto de actuación que presente el promotor", apostilla