Casi mil personas velarán por la seguridad en el Cristo de la Luz de Dalías

Ya está cerrado el Plan de Seguridad de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz de Dalías. La última reunión, celebrada esta mañana, ha estado copresidida por el equipo de Gobierno daliense y el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte. A la misma han asistido representantes de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz y todas y cada una de las administraciones a nivel nacional, andaluz, provincial y local, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En la misma se ha destacado que se volverán a quemar alrededor de 2.000 kilos de pólvora, pero se confirma que no habrá Bajada ni Procesión en Honor al Santo. Habrá cerca de mil efectivos activos, a pesar de las restricciones, para evitar cualquier problema.

Desde el Gobierno Daliense han querido recordar a todos los asistentes que, como cada año, “ya están llegando a Dalías cientos de personas en peregrinación y hay que tener muy en cuenta que en los últimos cuatro días de las fiestas contamos con un cálculo real de entrada al municipio que asciende, solo durante las horas del atardecer, a 2500 personas por hora”, por lo que “pedimos la máxima colaboración a todas las instituciones para unas fiestas que, al fin y al cabo, son de todos”.

Un amplio e importante dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha con el mismo interés que en los años anteriores, aunque se cancelen actividades, para recibir a los miles de visitantes. "En los momentos de más afluencia pasamos de poco más de 4.000 habitantes a 50.000", explican.

El delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, ha recalcado que “estas fiestas no son unas fiestas al uso y tienen mucha importancia. Desde Salud, dada la incidencia actual, no se recomienda la realización de actividades multitudinarias, por eso instamos al Ayuntamiento a que cumplan con las recomendaciones y medidas sanitarias vigentes; controlando aforos, distancias, etc. Se pueden desarrollar actividades, pero siempre teniendo en cuenta las características de cada una. En cuanto a la peregrinación, recomendamos que los vecinos vayan con mascarillas, se mantenga la distancia de un metro y medio y, eviten peregrinar en grupos que no constituyan unidad familiar”.

Desde el equipo de Gobierno, Cristina Gómez, primera teniente de alcalde, se ha insistido en que “se tendrá muy en cuenta la incidencia que exista en el momento de la realización de cada acto y se priorizará en el respeto por la salud de los vecinos, viniendo recogido en la programación que toda actividad está sujeta a posibles cambios o cancelaciones y unas recomendaciones”.

Por su parte, desde la Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz han confirmado que “no se celebrará la bajada o la procesión, momentos más sensibles por la alta concentración de personas, centrándonos en los actos que se realizan dentro de la Iglesia, controlando el aforo, para ello hemos contratado seguridad privada”.

“Con esta reunión se cierran los detalles y las modificaciones en pro de esa seguridad para nuestros vecinos”, aclara Francisco Gómez, concejal del Ayuntamiento.

Del 11 al 19 de septiembre Dalías acogerá a una gran multitud de peregrinos y visitantes que, año tras año, continúa creciendo. Del mismo modo que lo hacen los kilos de pólvora que se queman durante estos días.

Francisco Javier del Pino, jefe de Protección Civil de Diputación, tiende su mano para proteger a todos aquellos que vienen cargados de promesas, “nosotros ofreceremos seguridad a los peregrinos que vienen desde diversos puntos de la provincia, dándole asistencia sanitaria si es necesario y cualquier tipo de ayuda que nos requieran, tanto a lo largo de su camino como ya dentro del municipio. Todo se tiene en cuenta y, por eso, casi mil personas velarán por el buen desarrollo de estas fiestas en las que Dalías multiplica casi por cien mil su población”.

Además de las vías de evacuación en caso de una emergencia sanitaria, también se han tratado asuntos como el número de efectivos de emergencias, tanto públicos como privados, que habrá durante las 24 horas de cada día.

Desde el 112 de la Junta de Andalucía, «coordinamos el puesto de mando avanzado y el Grupo de Rescate y Emergencias de Andalucía para acoger a todos los operativos y en un momento dado poder reunirnos y coordinarnos a través del 112. Colaboramos con el Ayuntamiento en la coordinación de todos los operativos que intervienen a nivel preventivo en la seguridad de las fiestas y, como dispositivo preventivo, sin duda, es el despliegue más importante de la provincia». Esto se suma al dispositivo médico privado que el ayuntamiento contrata.

Beatriz Martínez, directora médica de Distrito Poniente, indica que “desde el miércoles se pondrá a disposición el uso por parte del equipo sanitario privado contratado por el Ayuntamiento, de la consulta habilitada para atención urgente del centro sanitario del municipio”.

Juan Jiménez, de Bomberos del Poniente, es consciente de la responsabilidad que su equipo debe asumir durante estas fechas, «el domingo tendremos un retén durante toda la tarde y toda la noche. Es muchísima pólvora la que se utiliza. En caso de cualquier incidente, queremos estar en el terreno para resolverlo lo más rápido posible». Los bomberos tienen una relación muy especial con el Cristo y con el pueblo de Dalías desde el año 1993.

Salvador Páez, edil y responsable de Seguridad, agradece la estrecha y buena colaboración con los pueblos de alrededor en materia de seguridad, así como a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado su disposición. Así, recuerda que «los ciudadanos que necesiten algún tipo de asistencia podrán encontrarla en el puesto de mando que este año cambiará su ubicación, centrándolos en las explanadas colindantes a la entrada para evitar la aglomeración de los peregrinos en un mismo punto; en el Consultorio Médico; a través de la Policía Local, ubicada el propio edificio del ayuntamiento o dirigiéndose a cualquiera de los efectivos que estarán velando por nuestra seguridad en las calles del municipio.

Consejos

Por otro lado, hay que recordar a los vecinos que vengan a pie hasta Dalías que usen siempre el chaleco reflectante y extremen las medidas de seguridad, en cualquier caso, así como que se respeten las tiradas de pólvora, teniendo en cuenta siempre las distancias recomendadas. Cualquier error puede suponer la vida o una lesión grave de muchas personas y, por eso, en seguridad es muy importante que cumplamos con la normativa”.

Así, las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz, declaradas de Interés Turístico Nacional Andaluz contarán con todo el dispositivo de seguridad de los años anteriores con la esperanza de recibir, el próximo año, a las miles de personas, entre pólvora y nardos, para ver procesionar al Santísimo Cristo de la Luz en la fecha más señalada del año, el tercer domingo de septiembre.