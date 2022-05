El PP de Almería, en Sevilla con Moreno y Feijóo

El Partido Popular de Almería ha estado hoy arropando al candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto multitudinario que se ha celebrado en Sevilla y en el que ha quedado clara la ilusión de que “Andalucía siga avanzando frente al retroceso que representa el PSOE de Sánchez y Espadas”.

El presidente del PP de Almería, Javier A. García, el secretario general, Ramón Fernández-Pacheco, y la candidata número 1 del PP al Parlamento, Carmen Crespo, han encabezado una delegación de más de 250 almerienses. García Molina ha subrayado que la aspiración del PP de cara a las elecciones del próximo 19-J es lograr una mayoría que nos permita gobernar en solitario. Para ello ha manifestado que “vamos a seguir trabajando estos 21 días que quedan hasta las elecciones para que esa gran mayoría de la Andalucía serena, constructiva y positiva salga a la calle a darnos su confianza”.

El presidente de Almería ha afirmado que “el único candidato que ha situado a Almería en el centro de las decisiones del Gobierno andaluz y ha logrado que avance más en tres años y medio que en casi 40 años de socialismo ha sido Juanma Moreno”.

“El 19-J nos jugamos avanzar o retroceder y lo que toca es avanzar con un presidente como Juanma Moreno, un presidente moderado que gobierna para todos y que está volcado con Andalucía y con Almería en cuerpo y alma”, ha manifestado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los andaluces unirse “a un proyecto que vale la pena, un proyecto de prosperidad y de políticas que mejoran el bienestar” y ha llamado a “no caer en la trampa” de desviarse en el debate de lo conseguido por el PP en el Gobierno de Andalucía. En este sentido ha subrayado que “en solo tres años, Juanma Moreno ha sido el presidente de la comunidad autónoma que más ha impactado en la economía y el bienestar de España”.

“La política no es una buena frase, es un buen dato. La política no es un conjunto de cuentos, sino un conjunto de cuentas. La política es que la gente viva mejor al final de una legislatura que cuando empezó. La política es la estabilidad institucional, es el respeto por las instituciones. La política no es la confrontación, la división y la ira. La política es el consenso y el sosiego”, ha afirmado.

El presidente del PP ha manifestado que “nadie puede desmentir que el Gobierno de Juanma Moreno es el mejor Gobierno para Andalucía” y ha destacado su credibilidad ganada en estos años.

“Juanma tiene un balance, un equipo y un proyecto”, ha subrayado a la vez que ha animado al PP andaluz a explicarlo y exponerlo en campaña y no caer en provocaciones.

Por último, el candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que “la segunda bajada masiva de impuestos dejará 520 millones en el bolsillo de los andaluces” y ha asegurado que “mientras sea presidente jamás volverá a nuestra tierra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”.

Juanma Moreno ha pedido a todos los andaluces que, tengan la sensibilidad que tengan, concentren su voto en la única opción viable y posible de transformación que es el PP.

Además ha señalado que “la diferencia entre otros proyectos y el nuestro es sencilla: otros hablan y nosotros hacemos. Por eso ahora Andalucía funciona”.

“Ahora somos una comunidad respetada, que crece por encima de la media de España, que crea más empleo que la media de España; somos líderes en autónomos, atraemos inversión extranjera como jamás había ocurrido en nuestra historia y somos la segunda comunidad exportadora, pero vamos a ser la primera”, ha afirmado.

Por último se ha referido al acto protagonizado ayer por Pedro Sánchez en Andalucía, en el que habló de corrupción. “¿Es que nadie le ha contado que el mayor caso de corrupción que ha habido en España se produjo en Andalucía con los gobierno del PSOE, que despilfarraban fondo económicos de todos los andaluces?, ha preguntado Moreno para concluir añadiendo que “este capítulo ya lo hemos barrido para siempre de nuestra tierra y el buen nombre de Andalucía nunca más estará vinculado a irregularidades y corrupción.