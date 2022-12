El PP de Benahadux defiende la “correcta gestión” del equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento

La presidenta del Partido Popular de Benahadux, Noelia Damián, ha defendido la “correcta gestión” que el equipo de gobierno está llevando a cabo en el Ayuntamiento y ha explicado que las modificaciones del presupuesto municipal que se han llevado a pleno han sido como consecuencia de la subida de la inflación que está afectando a todos los municipios y también a las familias almerienses.

Noelia Damián explica que a principio de año se aprobó el presupuesto teniendo en cuenta unas previsiones que no se han cumplido porque desde hace unos meses los precios se han incrementado muchísimo, por eso justifica la ampliación del presupuesto en algunas partidas para poder hacer frente a gastos que no son para beneficio del equipo de gobierno, como así aseguran desde la oposición, sino que se trata de un dinero que se invierte en el municipio o que se destina a todos los vecinos.

La presidenta del Partido Popular señala que “el PP siempre ha gobernado pensando en lo mejor para Benahadux y para todos los benaducenses” y deja claro que “la gestión que se ha llevado a cabo es transparente” por mucho que le pese los partidos de la oposición.

Además explica que en todas las celebraciones que se han realizado en el municipio y que se han pagado con dinero del Ayuntamiento, como por ejemplo el homenaje a los mayores, han participado los dirigentes de la oposición. “No han faltado nunca, siempre han estado presentes en todas, por lo tanto no pueden criticar algo en lo que ellos participan sin poner ninguna pega. No tiene lógica”, manifiesta.

Por último, Noelia Damián afirma que “desde el PP vamos a seguir centrados en trabajar para que Benahadux siga creciendo y los vecinos cuenten cada vez con más servicios”. Y espera que desde la oposición “jueguen limpio” y no se dediquen a intentar echar por tierra el buen trabajo del Partido Popular con mentiras y críticas falsas.