Javier A. García inaugura la Feria de Gádor con un pregón que ensalza los valores de los gadorenses

El presidente de la Diputación Provincial de Almería ha inaugurado la Feria y Fiestas de Gádor en Honor de la Virgen del Rosario Coronada con la lectura de un pregón que ha ensalzado a los gadorenses y los valores que engrandecen este municipio. La alcaldesa, Lourdes Ramos, ha presentado al Pregonero 2022 ante una Plaza de la Constitución llena hasta la bandera para disfrutar de la puesta de largo de las Fiestas del retorno a la normalidad y de la proclamación de la Reina, Damas y abuelos del Año 2022.

Javier A. García ha agradecido a la Corporación Provincial y a la alcaldesa el nombramiento: “Es un orgullo pregonar unas fiestas que bien conozco y en las que tanto he disfrutado en vuestra Plaza de la Constitución. Estos días de octubre siempre han estado marcados en rojo en mi calendario porque vuestras fiestas son ante todo días de encuentro y reflejo de los valores que hacen grandes a los gadorenses: trabajo, constancia, respeto, gratitud, honestidad y hospitalidad.

Del mismo modo, ha continuado asegurando que “podéis, debéis y tenéis que estar orgullosos por tener uno de lo de los pasados más ricos de la provincia de Almería y por el valor que, civilización tras civilización, han ido incorporando a vuestra tierra”.

“Gádor ante todo sois vosotros, los vecinos que dais vida a este municipio y que unidos hacéis más grande vuestro histórico pueblo. Los gadorenses destacáis por la valentía para emprender nuevos retos, reinventarse una y otra vez hasta ser faro y guía para los vecinos y municipios de la comarca. Si Gádor es origen de civilizaciones desde la Edad de Bronce y en ella pusieron el foco romanos y musulmanes es porque aquí no hay metas ni sueños imposibles”, ha proseguido el pregón.

Javier A. García ha concluido la lectura del pregón con un mensaje a los vecinos del municipio: “Los gadorenses siempre contaréis con un aliado allá donde esté. Mi colaboración será siempre leal y total con vosotros en los objetivos y proyectos que os propongáis. Ya sea desde mi responsabilidad como presidente de la Diputación de Almería o como un ciudadano más que pueda arrimar el hombro en todo cuanto sea posible. Contad siempre con ello”.

Por su parte, la primer edil gadorense ha destacado el deseo de toda la Villa de “rendir nuestro homenaje” a la patrona de la localidad y ha agradecido a todos los presentes su presencia en esta apertura de Fiestas, a las personalidades que se dieron cita, a la Policía Local, la Guardia Civil, a los voluntarios, a Protección Civil y a todos los que han colaborado desinteresadamente, así como al pregonero, “que, puesto que se trata de una ocasión especial, tenemos pregonero especial, el presidente de la Diputación”, al que agradeció especialmente su deferencia hacia la Villa de Gádor.

Además, ha recordado a “los que ya no están con nosotros y a los enfermos” y a “los que no han podido venir”, y evocó a la concejala “Loli, que siempre ha estado con nosotros, pero este año, por motivos familiares” no ha podido asistir. También ha felicitado al nuevo párroco, Roly, quien vive su primera Feria en el pueblo y ha destacado la hospitalidad de los gadorenses, que van a demostrar a los numerosos visitantes que van a participar en la celebración, y su sencillez y humildad.

Durante la emotiva, celebración se entregó la distinción de ‘Abuelos del Año’, que recayó la pareja formada por Juan Serafín Rodríguez Cortés y María Joaquina Rodríguez Santiago y se entregaron sus galardones a la Reina de las Fiestas, Anais Berenguel Molina, y las Damas de Honor, Ana María Díaz Gil y Leticia Sánchez Nanclares. Diputados provinciales y delegados territoriales de la Junta de Andalucía fueron los encargados de poner las bandas y entregar los obsequios a los grandes protagonistas de estas fiestas.