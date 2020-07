Presidente del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez: "El sablazo lo dio el PSOE"

Se ha celebrado la reunión ordinaria de la Junta General del Consorcio Almanzora Levante Vélez, prevista para el pasado 17 de marzo que no pudo llevarse a cabo por decretase el estado de alarma. Por razones de seguridad indicadas por la autoridad sanitaria, el encuentro se llevó a cabo en el Salón de Actos Federico García Lorca del municipio de Albox, con seis puntos en el orden del día, puestos a consideración de los representantes municipales a través del voto nominativo.

Todos los puntos salieron adelante con los votos de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, Ciudadanos y Albox (UCIN), más la Excma. Diputación Provincial, lo que se ha traducido en 1002 votos a favor de la aprobación de las actas de sesiones anteriores, del presupuesto ordinario del ejercicio 2020, así como la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de RSU y la modificación de los estatutos del Consorcio Almanzora Levante Vélez. Los Ayuntamientos gobernados por el partido Socialista votaron en contra, mientras que la representante del Ayuntamiento de Partaloa se abstuvo.

En relación con la modificación de la ordenanza fiscal, el Presidente recalcó “que no se ha producido una subida de la misma si no que se ha modificado el texto mejorando la comprensión del mismo”. Por otra parte, se muestra sorprendido, si no indignado, por la nota de prensa emitida por el grupo Socialista en la que se alarma a los vecinos con una falsa subida de la tasa de más de 70 € al trimestre.

Antonio Martínez Pascual insiste en que “no se ha modificado la tasa por recogida y tratamiento de RSU es más, como la verdad siempre prevalece, cuando se ponga al cobro el recibo del trimestre corriente, el PSOE quedará retratado”. Los vecinos deben saber que en la discusión mantenida sobre este punto en la Junta General se insistió sobremanera en que no se modificaba la tasa, únicamente se ha aplicado la subida del IPC, pasando el recibo de una vivienda equivalente de 36,78 € al trimestre en 2019 a 37,07 € en 2020, es decir, 0,29 € más por trimestre. Sirva de ejemplo, un hotel con 200 plazas pagaba 1.029,84 € al trimestre en el año 2019 y en este 2020 está pagando 1.037,96 €, una subida de 8,12 €, cantidad que corresponde al incremento del IPC anual.

El presidente del consorcio resalta que se ha liquidado la deuda financiera millonaria que tenía la entidad

“Siendo yo responsable del Consorcio Almanzora Levante Vélez no se ha realizado ninguna subida de la tasa, únicamente se ha aplicado el IPC correspondiente a cada ejercicio, tanto en un sentido como en otro” comenta el Presidente. “La subida de 70,43 € trimestrales con la que el PSOE alarma a nuestros vecinos corresponde al pago de los comedores y servicios de catering de residencias y otros centros, no es un cambio en la ordenanza fiscal, ya estaba recogido en ella, y de cualquier forma no es una subida de la tasa. Por tanto, la información proporcionada por el grupo socialista del consorcio no es cierta.”.

"Los estatutos han sido modificados puesto que desde hace ya varios años era necesario adaptarlos a la normativa actual y no había sido posible en los intentos anteriores por la oposición del grupo Socialista". En esta ocasión, además de incorporar el articulado legal, de obligado cumplimiento, se ha reconocido la necesidad de compensar al pueblo de Albox con una cantidad de 400.000 €, “recordarles que Albox es el pueblo que alberga tanto la Planta de recuperación y compostaje como el vertedero de rechazo que presta servicio a los 45 municipios consorciado y que lógicamente en ocasiones produce molestias por olores a los vecinos.” Insiste Martinez Pascual “este reconocimiento no supone un incremento en la tasa de los vecinos”.

A vueltas con el "sablazo"

La subida de la tasa de basura "o sablazo que dio el PSOE" se realizó en el año 2004 bajo el mandato socialista de Doña María Dolores Muñoz, pasando de 16 €/trimestre a más de 28 €, “está si fue una subida de la tasa”. Y en este ejercicio la deuda del Consorcio con la concesionaria ascendía ya a 16 millones de euros, fecha en la que además se realizó el reconocimiento de la misma.

El punto quinto dio paso al informe de presidencia, donde Antonio Martínez Pascual destacó el apoyo que el Consorcio Almanzora Levante Vélez ha podido darle a sus vecinos, con una actuación de oficio considerando los establecimientos afectados por el Decreto 436/2020 como cerrados durante todo el segundo trimestre, aunque su apertura se haya producido antes de la finalización del mismo, traducido en números, una disminución de 270.380 euros en recibos “ es nuestra pequeña aportación para contribuir con nuestros vecinos a la reactivación de la economía de los municipios”.

Un aspecto de relevancia a juicio del presidente del consorcio "y que debemos resaltar, y que el Partido Socialista no quiere reflejar en sus comunicados, es la gestión financiera realizada por el Consorcio durante el mandato del actual Presidente. La deuda contraída con la concesionaria llegó a alcanzar los 22.422.161 euros en el ejercicio 2010 cuando gobernaba la entidad el PSOE". “Hoy puedo informarles que se ha liquidado la deuda financiera, tanto del Consorcio Almanzora-Levante por importe 16 millones de euros, como la que se incorporó con Oria- Los Vélez en 2010 que ascendía a 1,5 millones de euros, una parte al vencimiento, otra de forma anticipada y ambas con fondos propios. Recordarles que estábamos pagando la deuda al 4,5% de interés anual. Y por supuesto, no deja de pagarse el corriente con la empresa concesionaria.”. Por tanto, insiste el Presidente, “la deuda histórica del Consorcio a día de hoy es de 0 €”.

El Presidente Martínez Pascual insiste en que “no podemos engañar a nuestros vecinos con falsas informaciones y deben saber que trabajamos para enderezar el rumbo del Consorcio, poner al día las cuentas heredadas del PSOE para que nuestros vecinos no tengan que costear la deficiente gestión de gobiernos anteriores. Nuestro objetivo es prestar un servicio adecuado a los ciudadanos.”