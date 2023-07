El proyecto de la Residencia para Discapacitados de Berja no está parado

El alcalde de Berja. José Carlos Lupión, se reunirá esta semana con el socio mayoritario, el que dispone de una mayor superficie, en los terrenos de la futura Residencia de Atención a Personas con Discapacidad, en orden a conocer cuál es el estado de situación del proyecto,

El primer edil de los virgitanos destapó esta previsión con este propietario, que recalará en Berja desde Berja, en el transcurso de la última sesión plenaria de la Corporación Municipal a instancia de una pregunta del grupo socialista que encabeza Isabel Arévalo.

Los propietarios en estos momentos. “están pidiendo presupuesto y buscando fórmulas par solucionar la cuestión financiero. Hablo con frecuencia porque es una cuestión que quiero que salga y vamos a poner todo cuanto esté en nuestra mano para poder hacerlo. Si el Ayuntamiento tiene alguna potestad y no s podemos ser agentes urbanizadores. Tenemos la mano tendida a los propietarios”.

El primer edil de los virgitanos /as no tiene dudas y lo tiene claro. “Esta urbanización va a ser una maravilla por la ubicación que tiene y su diseño que se ha hecho. Es una cuestión nueva que le va a dar una vista distinta a nuestro municipio. Vamos a entrar por el barrio de Alcaudique y la fisonomía va cambiar. Mi intención es tener suelo para poder iniciar la construcción de esta Residencia. Es de justicia y es necesario. Se lo debemos a las personas que puedan ser usuarias d e este servicio y no porque lo hayamos prometido y tengamos que cumplir nuestra palabra, pero si por compromiso moral” ha comentado. La primera fas de movimientos de tierra está ejecutada y se han marcado las calles. “En el momento que el Ayuntamiento puede actual, está todo preparado” ha declarado.

A finales de julio de 2022 se iniciaron las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución 8 de Berja (urbanización frente al Centro de Usos Múltiples), lo que supone una mejora del acceso al municipio y la seguridad entre el barrio de Alcaudique y la Avenida José Barrionuevo Peña. Con esta actuación, se habilitan más de 15.700 metros cuadrados de suelo residencial, la cesión al Ayuntamiento de Berja de 6.000 metros cuadrados de superficie de equipamientos y un espacio verde de 7.300 metros cuadrados ubicado en el margen de la rambla.

El alcalde José Carlos Lupión, visitó las obras junto con la concejala de Servicios, Cecilia Martín, y mostró su satisfacción por varios motivos. “El primero porque se embellece y se mejora la seguridad de la entrada a Berja desde el barrio de Alcaudique y, por otro, porque además de conllevar una expansión del municipio poniendo a disposición suelo urbano para la construcción de nuevas viviendas, se da un paso más para que la Residencia de Atención a Personas con Discapacidad sea una realidad”.