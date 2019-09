Fines, Garrucha, Lubrín, Lúcar y Oria, los consistorios que más tardan en pagar

El diputado provincial de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Almería, Rafael Burgos, ha lamentado este martes que una docena de ayuntamientos almerienses superen el Periodo Medio de Pago a Proveedores, que según datos del Ministerio de Hacienda relativos al segundo trimestre de 2019, para las corporaciones locales españolas se sitúa en 59,04 días. Los doce ayuntamientos que superan esa media son: Alhama de Almería (78,05 días), Bayárcal (124,77), Cuevas del Almanzora (79,01), Chirivel (110,13), Fines (336,02), Gádor (67,84), Garrucha (273,20), Lubrín (128,80), Lúcar (579,67), Oria (230,78), Partaloa (61,65) y Senés (64,66).

Rafael Burgos ha trasladado que, "con los datos de Hacienda en la mano, observamos con cierta preocupación casos como los de Oria, Garrucha, Fines y Lúcar, con unos tiempos de pago realmente excesivos". En ese sentido, el diputado naranja he recordado que Ciudadanos, que gobierna el Ayuntamiento de Lúcar desde mediados de junio, ya denunció hace un mes la "crítica situación" económica en la que el anterior ejecutivo socialista había dejado "en los cajones" facturas impagadas, tanto registradas como no registradas en contabilidad, valoradas en unos 450.000 euros. "Me consta que el nuevo alcalde, Manuel López, está dejándose la piel para que su ayuntamiento se ponga al día con los pagos que el anterior gobierno socialista, tras 32 años consecutivos gobernando, no ha sido capaz de resolver", ha detallado Burgos.

Así, para el diputado provincial de Ciudadanos es "una colosal falta de responsabilidad que desde algunos ayuntamientos se mareé a sus proveedores, muchos de ellos autónomos con serias dificultades para llegar a final de mes".

Por otro lado, Rafael Burgos ha aplaudido la gestión de los ocho ayuntamientos de la provincia que están al día con sus proveedores, esto es, que deben cero euros. Estos consistorios son: Alcudia de Monteagud, Benitagla, Castro de Filabres. Chercos, Felix, Santa Fe de Mondújar, Tahal y Urrácal.