Loli y Lola, abuela y nieta, pasan a la Fase 1 tras 60 días sin verse

Llevaban más de dos meses sin verse físicamente. Ambas contaban los días, las horas y los minutos para reencontrarse, para que el tiempo se detuviese y que el hilo invisible que une a los abuelos con sus nietos volviese a tomar forma, a hacerse fuerte. Y ayer Loli y Lola, abuela y nieta, cumplieron su sueño bajo una frondosa morera en el cortijo que la primera tiene en Alhama. Allí, a escasos metros del río Andarax -que para no variar no hacía honor a su nombre y más bien parecía un riachuelo venido a menos-, ambas se miraban intensamente mientras intentaban contener las lágrimas y no asfixiarse con sus máscaras. Esa distancia que las separaba parecía un regalo divino. Nada más importaba. Demasiado tiempo soñando con ese momento mientras la pequeña Lola, con tan solo siete años, enseñaba a su abuela que ya supera los 60 a utilizar el Facetime para hablar con sus iPhone. Videollamadas que ejercían de bálsamo para dos Dolores (la primera de DNIy la segunda por imperativo para su bautizo en la iglesia pero no en su documento de identidad) que se han contado miles de historias pegadas a dos pantallas.

Ayer por fin pudieron dejar de lado los smartphones y contarse otras muchas más cosas que se tenían reservadas para cuando tuviese lugar ese necesario reencuentro en un punto tan alejado de todo y de todos, que las mascarillas y el gel son más una medida de prevención extrema que una extrema necesidad para combatir a este virus que ha venido para cambiarlo todo.

Las videollamadas han dado paso a miradas y risas entre dos generaciones de almerienses

Porque su abuela y su abuelo llevan allí confinados más de dos meses. Ellos afirman que no han sentido en ningún momento la opresión de estar recluidos en casa sin poder salir. Rodeados de naranjos, olivos, albaricoqueros, limoneros, plantas de aloe vera y rosales y ambientados con el leve sonido del agua del escuálido Andarax y el croar de las ranas. Así han vivido durante estos dos largos meses de confinamiento en el que miles de familias almerienses han descubierto que su casa era demasiado pequeña y que las paredes a veces les amenazaban con doblarse y atraparlos para siempre.

Comentaba el otro día en una entrevista a este periódico el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, que “ha tenido que venir una crisis sanitaria sin precedentes para poner en valor la calidad de vida que genera un pueblo”. Una conclusión que los abuelos de Lola rubrican porque, pese a estar en todo momento informados de lo que sucede con el coronavirus en la provincia de Almería, lo han hecho con la tranquilidad de hallarse en un punto tan alejado del núcleo urbano de Alhama (donde hasta el momento solo se ha contabilizado un caso de una persona infectada por COVID-19) que la tensión y la preocupación se traslada en los familiares que sí están en riesgo como su nieta Lola.

Por eso, en el primer día de la Fase 1 en la provincia de Almería este tipo de reencuentros de hasta un máximo de diez personas y siempre respetando las distancias de seguridad y portando mascarilla, han sido una constante.

Muchos eran los coches que en la jornada de ayer deambulaban por las carreteras provinciales con destino a segundas residencias y los pueblos natales cargados de personas. Había ganas de ver a los familiares tras tantas horas pegados a los teléfonos para saber los unos de los otros.

Y es que mientras unos aprovechaban para tomarse la primera caña con tapa y disfrutar de un orgasmo gastronómico que llevaban cocinando desde hace semanas en sus mentes, otros apostaban por ese momento más pasional del reencuentro con los que la vida nos vincula ya sea por sangre o por amistad y que se había postergado demasiado tras aquel fatídico 14 de marzo y el decreto de estado de alarma por parte del Gobierno de España.

Loli Amate "El dichoso virus no va a poder conmigo. Quiero más momentos así con mi nieta Lola"

Lola llevaba ya 15 días disfrutando de la calle y de sus paseos con sus padres a lomos de su monopatín del Decathlon. Pero ya tenía claro que si escapaba de su hogar quería ver a sus seres más queridos. “¿Si salimos a la calle ya podemos ver a los abuelos?”, preguntó la primera vez que la pisó tras más de 40 días encerrada viendo la vida pasar desde la ventana de su habitación.

Ayer el dichoso virus le obligó a madurar un poco más y le hizo descubrir que lo material jamás tendrá el (incalculable) valor de esas miradas llenas de cariño con su abuela y esas lagrimas desconsoladas tras tantos días de presión encerrada entre cuatro paredes.

Y a Loli la vida ahora le ha devuelto la ilusión por seguir luchando bien sabedora de que está en el grupo de riesgo. “El virus no va a poder conmigo. Quiero más momentos así con mi Lola”. Los abuelos no deberían irse nunca, añade el que suscribe estas líneas. El coronavirus, en cambio, no debió venir jamás.