Roquetas Sí concurre con María José López Carmona como candidata

El municipio de Roquetas acogió la presentación de la candidatura de Roquetas SÍ en el Edificio Polivalente del Puerto de Roquetas de Mar. En definición de su líder María José López Carmona “son un grupo de vecinos comprometidos con la ciudad que están dispuestos a hacerse visibles, a compartir sus responsabilidades laborales y familiares con el trabajo de mejorar nuestra ciudad”.

La exedil municipal defendió su voto favorable en los decisivos proyectos que pronto podrán disfrutar los roqueteros, como el Hospital de Alta Resolución o la Carretera del Cementerio, “mientras toda la oposición votaba no o ponía trabas, nosotros fuimos valientes y votamos sí. Lo hicimos posible, y hoy, nuestro voto afirmativo y decisivo nos permite ver más cerca de su apertura el hospital o la carretera y puente del cementerio para conexionar con la variante. Y no nos importaron las críticas ni los insultos porque para nosotros impera el sentido común y no las batallas políticas de los grandes partidos”.

Defendió llevar un proyecto para Roquetas de Mar de cohesión territorial, participativo, cercano a la ciudadanía y comprensivo con sus necesidades.

“Defenderemos la cohesión territorial de aquellos que pretenden romper nuestra ciudad. Para nosotros todos los núcleos de población tienen son relevantes, desde Aguadulce a la Urbanización, Roquetas centro o los Cortijos de Marín, todos sin excepción son importantes y merecen tener unos servicios municipales de calidad y acordes a las necesidades de los vecinos que los habitan” defendió López Carmona.

"Los retos de la ciudad de Roquetas de Mar"

“Roquetas SI trabajará para dejar a nuestros hijos la misma tierra de oportunidades que fue Roquetas de Mar para nuestros padres. Porque hay mucho por hacer, recuperando nuestro pasado, nuestro patrimonio histórico y haciendo de su puesta en valor una de nuestras fortalezas. Procurando un presente de bienestar para nuestros vecinos, que equilibre nuestros núcleos de población, sea participativo y con servicios municipales acordes a los impuestos que pagamos. Y afianzando un futuro para las generaciones venideras” dijo la candidata a la Alcaldía a todos los presentes en la presentación.

“Estos son los retos que tiene la ciudad de Roquetas de Mar y estos son los compromisos que adquiere Roquetas SI y sus candidatos a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Roquetas SI, trabajando para ti”, con este eslogan se cerró un acto que aglutinó a más de cien personas, a las que se les pidió que contagiaran la ilusión por Roquetas de Mar y por el partido Roquetas SI para conquistar el gobierno municipal.