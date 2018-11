Amat ofrece soluciones para el problema del transporte escolar

Gabriel Amat ha tendido una mano a la Delegación de Educación de la Junta y a las familias afectadas por la decisión de la Junta de no conceder el servicio de transporte escolar a los alumnos de nuevo ingreso, a las que se dirigió ayer en la concentración a las puertas del Ayuntamiento. "La Junta dice que está aplicando un decreto, y yo no digo que no sea así, pero sí es verdad que el transporte escolar es un servicio que se ha dado siempre y lo que no es justo es que un hermano que ya estaba en el colegio tenga el servicio, y ahora entra un hermano menor y no tiene el mismo derecho que el hermano", afirmó Gabriel Amat.

El alcalde consideró que "la Junta se está equivocando" y reiteró el ofrecimiento del Ayuntamiento para sufragar el servicio: "El Ayuntamiento está en disposición de ayudar y colaborar para que las personas puedan tener este servicio, para que los padres y madres que se tienen que ir a trabajar, puedan hacerlo con la seguridad de que sus hijos llegan de forma correcta al colegio", explicó. Amat declaró que "el Ayuntamiento puede ayudar económicamente, si es que el decreto lo que impide es que se pague este servicio, y ya hemos dicho en varias ocasiones que nos digan cuánto hay que aportar. No obstante, el Consistorio no sabe cuántos niños están escolarizados en un colegio o en otro, ya que no es competencia suya sino de la Junta de Andalucía". Por último, confirmó a los padres reunidos que "en el caso de que crearan una asociación,el Ayuntamiento puede sufragar el gasto del transporte.