Distintivos por la igualdad en Roquetas y recuerdo a Pilar Quirosa

La Gala Distintivos por la Igualdad, que todos los años organiza el Centro Municipal de Información a la Mujer de Roquetas, sirvió de homenaje a cada una de las mujeres que, en distintos ámbitos, “hacen este mundo cada día un poquito mejor”, en palabras del alcalde, Gabriel Amat. “Nos sentimos orgullosos de todas ellas y de los pasos que se van dando, pero no podemos estar contentos, no mientras siga existiendo la violencia y el acoso, mientras se sigan dando las injusticias, mientras no se valore a las personas por su capacidad, sino por si son hombres o mujeres”, expresó.

La gala distinguió a los cuerpos de la Policía Local y la Guardia Civil. En la categoría “Mujer y empresa”, fue destacada la labor de Adoración Blanque, secretaria general de ASAJA y presidenta de AMFAR -que recibió el galardón de manos de la delegada de la Junta, Maribel Sánchez-, mientras que en el ámbito de la educación y el deporte se distinguió la labor del colegio Al-Bayyana y su Plan de Igualdad, y del Club de Gimnasia Purpurina, pionero en la integración de atletas varones en las competiciones de gimnasia estética.

Tras finalizar los galardones, se hizo entrega de un recuerdo a las distintas asociaciones de mujeres del municipio: Asociación de Mujeres 200 Viviendas, AECC, Asociación de Mujeres Aveglo, Asociación de Mujeres Punta-Entinas, AFIPA, Asociación de Mujeres La Alegría del Solanillo, AMFAR, Asociación de Encajeras de Bolillo San Marcos, Asociación de Encajeras de Bolillo de La Gloria, Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Asunción de El Parador, Asociación Amigas del Bolillo de Roquetas y Asociación Amas de Casa y Consumo Familiar Stella Maris. Durante el acto, además se concedió a título póstumo la distinción Mujeres en las Letras a Pilar Quirosa, a quien se le brindó un emotivo recuerdo.