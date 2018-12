Las obras de remodelación del campo de fútbol de El Parador comenzarán en enero

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con la concejal de Gestión de la Ciudad, Eloísa Cabrera, y el resto de concejales de la corporación, han presentado en El Parador el proyecto de remodelación del actual campo de fútbol de Los Eucaliptos. Las nuevas Instalaciones Deportivas Municipales de El Parador serán reformadas por completo, tanto interior como exteriormente. El edificio contará con hall, un puesto de control, seis vestuarios para equipos y dos para árbitros, cafetería, oficinas, una sala polivalente que acogerá hasta 89 personas (para eventos y actos) así como aseos, almacenes de material deportivo, enfermería y cuartos de instalaciones.

El diseño del edificio será moderno y tendrá la vista puesta en conseguir un mejor comportamiento bioclimático. Así, se envolverá el edificio en una piel de metal diseñada específicamente para asegurar la máxima penetración de luz solar en invierno, a la vez que por la angulación de sus aberturas, bloquea la entrada del sol en verano. Con esta estrategia, y con otras consideraciones como la ventilación cruzada, iluminación alta eficiencia energética, aislantes naturales, etc., se pretende obtener en el edifico una calificación energética muy alta en tanto a su ahorro. Asimismo, la cubierta tendrá un aspecto muy cuidado, por lo que embellecerá la vista desde la N-340.

Las obras comenzarán muy pronto

El alcalde ha explicado que, una vez que se ha podido, desde el Ayuntamiento “no hemos perdido el tiempo. En el primer presupuesto se metió la partida, ya está adjudicado, y durante los primeros 15 días de enero se podrán empezar las obras”.

No ha sido fácil para el consistorio poder conseguir este proyecto debido a las dificultades para aclarar la propiedad del terreno. “Todo en la vida llega en su momento, cuando se puede y como se puede. No ha sido fácil clarificar la propiedad del terreno de este campo de fútbol, ha costado trabajo al Ayuntamiento y a mucha gente que ha colaborado para que así sea. El Ayuntamiento ahí ha estado buscando siempre la forma pero lo más importante para mí en estos 24 años que cumpliré en mayo si Dios quiere al frente del Ayuntamiento, es que siempre he cumplido con mi palabra”, ha explicado Gabriel Amat.

El alcalde ha remarcado la importancia de esta obra que “merece El Parador así como Eloísa Cabrera, concejal de Gestión de la Ciudad, quien ha trabajado bastante para que se haga realidad. Por eso, nos sentimos satisfechos y orgullosos de poder contribuir a dar una mejor calidad deportiva al municipio de Roquetas y, en este caso, a El Parador”.

Por su parte, Antonio Torres, presidente de la Agrupación Deportiva Parador, ha querido agradecer el trabajo que se ha realizado desde el Ayuntamiento. “Como bien ha dicho el alcalde, éste es un proyecto que comenzó hace 12 años. Agradezco a Eloísa Cabrera, que ha colaborado estrechamente, y al alcalde como el promotor de esta obra. Por historia y por razón de los propios padres que ya no están con nosotros y que en su día dijeron que estas instalaciones eran de fútbol, al final hemos conseguido que este mítico campo sea algo maravilloso con estas instalaciones”.