"Allá donde esté, Roquetas siempre tendrá en mí una aliada fiel y leal”

Eloísa Cabrera se despidió ayer de forma oficial como concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, después de 20 años casi ininterrumpidos de servicio al municipio. Desde hoy será oficialmente responsable de la delegación de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Una sesión plenaria extraordinaria y urgente dio cuenta de su renuncia como edil. Su sustituto en la corporación municipal será José Luis Llamas, quien se presentó a las últimas elecciones municipales como número 14, toda vez que ha renunciado al acta quien ocupara el puesto 13, Francisca Ruano.

Agradecimiento "Me he cruzado en mi carrera política con personas excepcionales que me han hecho la vida mucho más fácil, y a ellos les tengo que agradecer siempre todo lo que aportaron"

"Hoy cierro una etapa importante de mi vida. Dejaré de subir esos 40 escalones que hay desde la puerta de entrada a mi despacho", ha dicho la nueva delegada. Cabrera ha tenido palabras sinceras durante su discurso, en el que ha pedido "disculpas si en algo he podido fallar o he incurrido en algún error, porque evidentemente somos humanos", señalando que "tenemos el cargo más bonito que puede tener una persona, que es ser concejal del pueblo que te ha visto nacer o el pueblo en el que has decidido vivir. La responsabilidad es un orgullo que nos tenemos que llevar para siempre".

La ya ex edil recordó cuando "aquella 'niña' de hace 20 años" llegó a la corporación "de la mano de José María González" y elogió el trabajo de personas que la antecedieron o sustituyeron en el cargo de edil de Cultura, como "Ana Toro o María Dolores Ortega", gente, ha afirmado "tan buena, con los que he tenido la suerte de compartir bancada en equipos de gobierno". Asimismo, elogió al "personal del Ayuntamiento de Roquetas, pues tenemos la suerte de contar con unos magníficos profesionales". Al hilo, ha añadido que "si Roquetas es hoy en día lo que es, independientemente del impulso que le hemos podido dar desde el punto de vista político, es por ellos".

La política se mostró agradecida porque "me he cruzado en mi carrera política con personas excepcionales que me han hecho la vida mucho más fácil, y a ellos les tengo que agradecer siempre todo lo que aportaron".

Cabrera repasó someramente algunos de los logros de los que más orgullosa se siente desde su cargo de responsabilidad en el Partido Popular roquetero, destacando especialmente la Escuela de Música de El Parador. “Debemos trabajar y así lo hacemos, por el servicio público. Siempre, y estoy convencida de ello, he pensado que la política es servicio público. No debemos valernos de la política, sino estar al servicio de todos los ciudadanos que depositan la confianza en todos nosotros”, remarcó en su despedida.

Eloísa Cabrera, que terminó su intervención con un poema del secretario municipal, Guillermo Lago, remarcó que desde sus nuevas responsabilidades en la Junta de Andalucía, o "allá donde esté, Roquetas siempre tendrá una aliada fiel y leal"