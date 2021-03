Francisco Gutiérrez renuncia a competencias y sueldo, pero seguirá como concejal en Roquetas

La crisis motivada en los últimos meses en el equipo de Gobierno de Roquetas de Mar por el enfrentamiento abierto entre Francisco Gutiérrez y el alcalde y presidente provincial del Partido Popular, Gabriel Amat, ha terminado por estallar este viernes 5 de marzo, cuando el edil que lo fue de Desarrollo Urbano y hasta ahora lo es de Economía Circular y Transformación Digital ha comunicado públicamente que renuncia a todas sus competencias como concejal delegado, así como al sueldo asignado por ellas. Gutiérrez seguirá como edil del Partido Popular, pero únicamente asistirá a Plenos y a eventuales comisiones, en tanto en cuanto el partido a nivel nacional no tome otra determinación.

por dignidad lo que tengo que hacer es renunciar a mis competencias, renunciar a cualquier retribución, yo no voy a ser una carga para los ciudadanos de Roquetas

"Durante estas semanas, que han sido muy duras para mí y estoy sometido a una presión muy grande, he tenido momentos de reflexión y ante los últimos acontecimientos que se han dado no me queda otra alternativa que renunciar a las pocas competencias que tenía delegadas´", ha aseverado en declaraciones a la Cadena Ser. "Hacerlo de otra manera sería traicionarme a mí mismo, y por dignidad lo que tengo que hacer es renunciar a mis competencias, renunciar a cualquier retribución, yo no voy a ser una carga para los ciudadanos de Roquetas, con estas competencias tan pequeñas tener una retribución no sería honesto ni honrado; no estaría a la altura de los ciudadanos".

Gutiérrez fue apartado de la Junta de Gobierno este miércoles y desposeído de su condición de segundo teniente alcalde por un decreto de Amat que venía a completar otro emitido hace apenas un mes y que lo desposeía de la mayoría de áreas de gestión sobre las que tenía potestad desde el inicio de la legislatura.

Gutiérrez, que además es uno de vicesecretarios del Partido Popular de Almería del que es presidente Gabriel Amat, pone la decisión final en manos "de la dirección nacional de mi partido", formación a la que se sigue mostrando leal. "No me voy a atornillar a ninguna silla y no quiero suponer un obstáculo para nada ni para nadie, y por tanto mi acta de concejal está a disposición de mi partido, para que haga lo que estime conveniente, porque soy un hombre de partido".