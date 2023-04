Baño de multitudes de Gabriel Amat para seguir transformando Roquetas

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, repite unas elecciones más como alcaldable del PP en este municipio. Algo que hace con la “misma ilusión” y con el aval del trabajo realizado durante los casi 28 años que lleva al frente del Ayuntamiento. Amat ha recordado lo difícil que ha sido durante los años en que el PSOE ha gobernado la Junta de Andalucía conseguir nada para Roquetas de Mar. “A mí Andalucía no me traía nada, no traía nada a Roquetas de Mar, que era el municipio que más había crecido de toda Andalucía. Estaba harto de pedirle el hospital y siempre venían con el no por respuesta. Yo no lo quería para Gabriel Amat, sino porque es necesario para Roquetas de Mar. Íbamos con ilusión y nos veníamos enfadados de Sevilla. Yo quería pagarlo, valía más de 34 millones. Llega Juanma Moreno y lo primero que me dijo fue: Gabriel, vamos a hacer el hospital. Y para final de este año estará terminado”, ha explicado.

En un Castillo de Santa Ana con más de 400 asistentes, Amat también se ha acordado de los gobiernos socialistas en España. “Al gobierno de Zapatero y de Pedro Sánchez, tenemos que agradecerles la mala gente, el menos control, la menos responsabilidad. Lo que más daño hizo a Almería fue que derogaran el trasvase de cuencas, el Plan Hidrológico. El PSOE no quiere a los agricultores, se cargó el agua para el municipio, para la agricultura y para el turismo. Quiere cansar y agotar a los agricultores y nos ha costa-do mucho que sea la provincia que más exporta, con mucho trabajo y muchos intereses que hemos pagado los agricultores. No se merece estar donde está. Cuando uno tiene una responsabilidad tiene que cumplirla”, ha criticado.

Para el alcaldable del PP de Roquetas de Mar “todo el mundo ofrece cosas en elecciones” y ha recordado que recientemente estuvo en Roquetas de Mar el ministro del Interior, el Fernando Grande-Marlaska, y anunció la Policía Nacional en el municipio. Amat ha apuntado que lo que él quiere es que “que pongan uno u otro, pero quiero seguridad y que no me engañen más”.

Para Amat, “ha habido momentos muy duros y complicados”, pero ha reconocido que ha “tenido la suerte de tener unos funcionarios buenísimos y que con equipos se suma. Tenemos que terminar unas cuantas infraestructuras necesarias para la gran ciudad que tenemos, y tenemos que seguir trabajando”.

Sus mayores logros

Antes de hacer estas declaraciones, los asistentes al acto han podido ver un vídeo en el que Amat repasa sus mayores logros, en el que explica por qué se vuelve a presentar a unas elecciones y habla de lo que queda por hacer. Posteriormente se han dado a conocer una por una las personas que conforman la candidatura.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, por su parte ha destacado que “el cambio llegó en Andalucía de la mano de Juanma Moreno, como lo hizo de la mano de Gabriel hace 28 años aquí, en Roquetas de Mar” y ha asegurado que “Roquetas, es hoy una ciudad moderna y abierta, es uno de los mejores ejemplos para comprobar que una buena gestión -como la de Gabriel- es la mejor manera, la única manera para que un lugar tan especial como este, siga creciendo, siga modernizándose, no se detenga y siga apostando por el futuro”.

Además, Repullo ha destacado que “ahora con el apoyo de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, Gabriel Amat podrá complementar todos esos servicios que requiere la transformación que está ciudad ha tenido de la mano de un gran gestor, un gran alcalde como Gabriel”.

Repullo ha concluido su intervención asegurando que “desde el Gobierno de Juanma Moreno vamos a defender siempre la agricultura en Andalucía porque es uno de nuestros principales motores económicos y debemos protegerla junto al resto de sectores productivos, anticipándonos, como ha hecho el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía. Pero la competencia principal en materia de aguas de Andalucía es del Estado que tiene paradas las obras hídricas que tenía que ejecutar en Andalucía y que son vitales. La falta de medidas para combatir la sequía por el Gobierno de Sánchez está siendo una nueva condena a Andalucía y frena todos sus sectores productivos”.

Una fuente de inspiración

Por su parte, el presidente del Partido Popular en la provincia de Almería, Javier A. García, ha destacado que "Gabriel es un ejemplo y una fuente de inspiración para todas las formaciones locales de la provincia y del resto de España. Esta candidatura representa a la perfección la eficacia y capacidad de gestión del Partido Popular. Un equipo que ha conseguido transformar un pueblo en una gran ciudad, con los mejores servicios que cualquier ciudadano puede encontrar. Roquetas es una referencia nacional gracias al apoyo que siempre ha mostrado instituciones como la Diputación o la Junta de Andalucía desde que Juanma Moreno es presidente. El próximo 28 de mayo estoy seguro de que los roqueteros valorarán el enorme trabajo que lleva haciendo Amat durante 28 años".

Por último, Maribel Sánchez, portavoz del PP de Andalucía ha dicho de Gabriel Amat que es “el Juanma Moreno de Roquetas de Mar porque es una persona trabajadora y honesta”. “Gabriel, has dicho la verdad, por eso siempre has ganado en Roquetas. Ahora más que nunca a Roquetas le interesa un equipo del PP, con la diputación del PP, la Junta de Juanma y el Gobierno del PP”.

El acto ha concluido con una calurosa ovación al candidato a la alcaldía de Roquetas de Mar por el PP y con el saludo de cientos de militantes y simpatizantes.