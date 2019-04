En la madrugada del jueves al viernes, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, Urbaser, y el comité de trabajadores llegaban a un acuerdo y se desconvocaba la huelga iniciada el pasado domingo en el municipio de Roquetas de Mar.

Tras este anuncio, el alcalde, Gabriel Amat, comparecía ante los medios junto a los concejales de Administración de la Ciudad, José Juan Rodríguez, y Atención Ciudadana, NTIC, Transporte y Movilidad, Francisco Gutiérrez, que le han acompañado en estos intensos días de negociaciones en los que el Ayuntamiento ha mediado entre ambas partes.

"Ante todo quiero pedir disculpas a todos los ciudadanos del municipio por estos días de molestia y trastornos. Tanto yo como alcalde como los dos concejales, José Juan y Paco, hemos estado durante estos seis días teniendo reuniones sin tener que estar todos los días lanzándolo a los medios de comunicación, porque hemos estado cumpliendo con nuestra obligación aunque se trataba de un problema entre empresa y trabajadores de Urbaser, un tema que hemos hecho nuestro por responsabilidad", comenzaba la comparecencia.

Amat relató que las negociaciones se cerraron en la medianoche del jueves al viernes, "y también estuvimos cuatro horas por por la mañana, y el miércoles..., y hasta hemos tenido que hablar con el presidente de Urbaser que estaba fuera de España". Por ello quiso "agradecer a la empresa su colaboración para terminar con este problema y al comité de huelga, comité de empresa y todos los trabajadores que han querido que se arregle lo antes posible": "Todos teníamos un objetivo: buscar la forma de que los ciudadanos tuvieran las menos molestias posibles", subrayaba.

"Creo que hemos conseguido lo que pretendíamos todos, estamos de enhorabuena", afirmaba. El alcalde detalló que tras la desconvocatoria de huelga, "salieron la misma noche inmediatamente 12 camiones, barredoras, cubas, y 65 personas limpiando, a los que hoy se han unido los trabajadores del servicio de mañana y 12 camiones". "Se han recogido por ahora 200 toneladas de basura y estamos también en conversaciones con la planta para coordinarnos y que puedan asumir todo lo que está llegando, porque la estamos colapsando", añadía. De esta forma, esperaba ya para esta noche "tener la ciudad en perfectas condiciones".

Amat agradecía así la colaboración de todos a pesar de que se lamentaba de que "algunos partidos y personas utilicen algo en lo que todos debemos estar intentando ayudar". En este sentido, consideraba que "si esas personas no sabían lo que estaba pasando, a mí no me han preguntado, porque habría respondido y contado todo lo que estaba haciendo el equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza, dada nuestra obligación de velar por la estabilidad, seguridad y sanidad de Roquetas".

"Ésas son las diferencias entre una responsabilidad de equipo de gobierno y las personas que solo torpedean y dicen cosas que no son verdad, ya que a veces la verdad no gusta. Yo lo siento por quienes hayan hecho o dicho algo indebido", continuaba.

"Desde el Ayuntamiento hemos cumplido con nuestra obligación y no solamente desde el primer día de la huelga sino antes, ya que llevábamos un mes intentando que no se celebrara, tanto los trabajadores y la empresas tenían sus razones y el Ayuntamiento estaba en medio, ya que, repito, se convierte en nuestra obligación en el momento en el que se pretende dañar la imagen de nuestro municipio y eso no lo vamos a permitir por nada del mundo".

Por último, volvía a pedir disculpas a los ciudadanos: "Todos lo hemos pasado mal, también los responsables que queríamos solucionarlo y la empresa y trabajadores, pero sobre todo ellos como ciudadanos".